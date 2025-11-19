El reciente logro del tricampeonato por parte de Universitario de Deportes no solo consolida un nuevo periodo de dominio en el fútbol peruano, sino que también ha reavivado una de las polémicas históricas más candentes: la consecución del mítico tetracampeonato. En medio de las celebraciones por el tercer título consecutivo (2023, 2024, 2025), el volante merengue Andy Polo lanzó una declaración que apunta directamente a las históricas reclamaciones de su archirrival, Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Andy Polo dejó un mensaje bastante picante

La frase, soltada en un avance de una entrevista para el canal de YouTube del periodista Wilmer Robles Tadokoro, es tan sencilla como explosiva: “Aún nadie ha sido tetracampeón en el fútbol peruano”. Esta afirmación es una clara alusión a la controversia que rodea al campeonato de 1934. Alianza Lima celebra que, tras coronarse en 1931, 1932 y 1933, también se adjudicó el título de 1934, completando así una racha de cuatro campeonatos consecutivos.

Andy Polo jugando en Universitario la Copa Libertadores. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Sin embargo, el título de 1934 es uno de los más disputados de la historia nacional. La postura de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y de muchos historiadores es que existe una ambigüedad oficial, o que el título es reconocido a favor del propio Universitario de Deportes tras el desempate de la época. Por esta razón, la mayoría de los registros oficiales considera que la hazaña de ganar cuatro ligas seguidas de manera indiscutible, especialmente en la era profesional, sigue siendo un récord vacante.

Publicidad

Publicidad

Universitario sueña con el tetracampeonato nacional

La declaración de Polo, por lo tanto, busca deslegitimar la autoproclamación de Alianza Lima, que a pesar de la controversia, se sigue considerando el único club con un tetracampeonato en su haber. Al desconocer públicamente esta marca, el jugador de Universitario establece una narrativa poderosa: el hito más grande del fútbol peruano aún está por lograrse, y su club tiene la mira puesta en ser el primero en alcanzarlo bajo un reconocimiento oficial e irrefutable.

ver también El millonario monto que Universitario de Deportes pagará a César Vallejo por Jairo Vélez

Tweet placeholder

Esta ambición se concreta con la segunda parte del mensaje del jugador crema. Tras asegurar el tricampeonato, el siguiente paso lógico y audaz es ir por el cuarto. Polo dejó claro que el objetivo de Universitario de Deportes para la temporada 2026 no será otro que la búsqueda del ansiado “tetra”. Si logran ganar el torneo de 2026, la ‘U’ cosecharía cuatro títulos al hilo (2023, 2024, 2025, 2026).

Publicidad

Publicidad

¿Andy Polo conseguirá el sueño con Universitario?

De concretarse este logro en 2026, Universitario no solo superaría al rival de toda la vida en la tabla histórica de récords, sino que también pondría fin a décadas de debate, estableciendo una marca moderna que se destacaría como la única y primera indiscutible en la historia del fútbol profesional peruano. La polémica ya está servida, y el 2026 se perfila como un año crucial para la historia del deporte nacional.

DATOS CLAVE