En un emocionante encuentro disputado en el Estadio Las Américas, Cusco FC logró una valiosa victoria por 1-0 sobre Ayacucho FC. Este resultado no solo les otorga tres puntos cruciales para su campaña en el Torneo Clausura, sino que también genera un impacto directo en la parte alta de la tabla de posiciones, con equipos como Universitario de Deportes siguiendo de cerca cada movimiento y sintiendo la presión.

Cusco FC ganó con autoridad

El único gol del partido, que se convirtió en el punto de inflexión del encuentro, llegó en un momento clave del primer tiempo. Lucas Andrés Colitto, con una definición precisa, selló el marcador y aseguró el triunfo para los cusqueños. La afición visitante estalló en júbilo, consciente de la importancia de esta victoria. Este triunfo permite a Cusco FC escalar posiciones de manera significativa y mantenerse firme en la lucha por el título del campeonato corto de esta parte del año, una situación que indudablemente pone presión sobre sus rivales directos.

El resultado de este partido es especialmente relevante para equipos como Universitario, que también aspiran a la cima del campeonato y luchan jornada tras jornada por no ceder terreno. Con esta victoria, Cusco FC se posiciona como el líder del campeonato corto con 19 unidades, superando a sus competidores. Esta situación obliga a los líderes a no ceder puntos si quieren mantener su ventaja y no ver amenazadas sus aspiraciones. Universitario, ahora segundo con 18 puntos, siente el aliento de Cusco FC en la nuca, mientras que Garcilaso, con 16 unidades, y Sporting Cristal, con 15, se encuentran un poco más rezagados pero aun con posibilidades de reengancharse en la lucha.

Cusco FC venció a Ayacucho FC. (Foto: X).

Así queda la tabla del Torneo Clausura 2025

La próxima fecha será decisiva para ambos equipos y para el desarrollo del campeonato. Cusco FC buscará consolidar su excelente momento y afianzar su liderato absoluto cuando enfrente a ADT en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los cusqueños saldrán con la determinación de obtener otra victoria que les permita ampliar su ventaja en la tabla. Por otro lado, Ayacucho FC intentará recuperarse de esta derrota en su difícil visita a Alianza Atlético. Los ayacuchanos necesitan sumar puntos urgentemente para salir de los últimos puestos de la tabla y evitar complicaciones en su permanencia en la máxima categoría.

