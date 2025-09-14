Así quedó el Clásico Universitario vs. Alianza Lima por la Liga Femenina 2025 en Campo Mar

La Liga Femenina de Fútbol 2025 va llegando a su final en esta temporada. Ya se están jugando las últimas jornadas de lo que es la etapa regular. En este caso Universitario de Deportes recibió a Alianza Lima en un choque de titanes en este certamen en Campo Mar.

Por la jornada número ocho de la Fase Regular del Clausura el conjunto ‘crema’ recibió a su similar de las ‘íntimas’. Un duelo que desde las últimas temporadas se ha vuelto un juego de alto impacto y esta vez no fue la excepción. Viviéndose un juego llego de emociones y por suerte con varios goles que pudo deleitar a sus hinchas.

¿Cómo quedó el Clásico del Fútbol Femenino?

En un emocionante encuentro, el cuadro de Alianza Lima consiguió quedarse con los tres puntos en condición de visitante. Partido que terminó siendo bastante parejo, en donde se vio grandes jugadas. Pero sobre todo se pudo apreciar un juego equilibrado a lo largo de los 90 minutos.

El primer tanto se abrió muy rápido en el primer tiempo. Solo habían transcurrido 15 minutos cuando se vino el 1-0. En este caso fue magia pura lo que logró Emily Flores, que con un derechazo en el vértice del área grande consiguió sorprender a la portera Bórquez. La ‘peque’ no pudo evitar la emoción ante tremendo golazo que había logrado, celebrando de forma eufórica.

Pero la alegría para Alianza no duraría mucho debido a un penal en su contra. Catalina Usme se paró en frente de la portera Sánchez y comenzó el juego psicológico. El cual lo terminó ganando la jugadora ‘crema’ por muy poco, pues la golera ‘blanquiazul’ adivinó el lugar, pero no pudo evitar el empate.

El último gol de la contienda fue anotado por parte de Alianza Lima en el tiempo de descuento de la primera parte. Centro para Adriana Lúcar, la goleadora ‘blanquiazul’ de volea agarró bien el balón y consiguió poner el 1-2 definitivo en la contienda.

