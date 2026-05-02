Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de los triunfos de Cienciano y Alianza Lima

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 sigue su curso y el día de hoy se dieron muy buenos partidos. Entre los más atractivos, no hay duda alguna de que los duelos entre Cienciano vs. Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs. CD Moquegua acapararon la atención de los aficionados, así que a continuación vamos a revisar cómo se movió la tabla de posiciones tras al pitazo final.
Hablando un poco del trámite del encuentro de esta noche en la ciudad del Cusco, desde un inicio vimos cómo Cienciano inclinó las acciones a su favor aprovechando la altura y sobre todo el buen nivel que vienen mostrando durante las últimas semanas. Por otro lado, Comerciantes Unidos se resguardó por buen tiempo en su campo para intentar salidas rápidas de contra hacia el área rival.
Lo más llamativo de la situación es que no se dieron tantas llegadas concretas ni con enorme peligro como quizá se pensaba en la previa del encuentro. Cada equipo con su estrategia, recién a los 90’+11 llegó el único gol gracias a un cabezazo de Neri Bandeira para generar una tremenda explosión en los hinchas que coparon las tribunas del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Fuente: Cienciano.
De acuerdo a lo que pasó en el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva, fueron los locales quienes abrieron el marcador a los 36′ gracias a un buen gol por parte de Eryc Castillo. Luego, a los 76′ apareció Federico Girotti para aumentar la ventaja y a los 80′ llegó el descuento de la visita gracias a un tanto de tiro libre por parte de Édgar Lastre. El resultado no se movió más y fue triunfo por 2-1 de los blanquiazules.
Fuente: Alianza Lima.
La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026
Hernán Barcos reveló su futuro en FC Cajamarca tras agónico triunfo ante Sport Boys: “Muchas derrotas y problemas”
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|13
|10
|2
|1
|24
|6
|18
|32
|2
|Los Chankas
|12
|9
|2
|1
|21
|14
|7
|29
|3
|Cienciano
|13
|8
|2
|3
|27
|16
|11
|26
|4
|Universitario
|12
|6
|3
|3
|18
|12
|6
|21
|5
|Comerciantes Unidos
|13
|5
|4
|4
|17
|16
|1
|19
|6
|Cusco FC
|12
|6
|1
|5
|15
|19
|-4
|19
|7
|FBC Melgar
|12
|5
|2
|5
|18
|16
|2
|17
|8
|ADT
|13
|4
|4
|5
|16
|15
|1
|16
|9
|UTC Cajamarca
|12
|4
|4
|4
|18
|18
|0
|16
|10
|CD Moquegua
|13
|5
|1
|7
|15
|20
|-5
|16
|11
|Juan Pablo II
|12
|4
|3
|5
|18
|27
|-9
|15
|12
|Sporting Cristal
|12
|4
|2
|6
|20
|20
|0
|14
|13
|Alianza Atlético
|12
|3
|5
|4
|11
|11
|0
|14
|14
|Deportivo Garcilaso
|12
|3
|4
|5
|12
|16
|-4
|13
|15
|Sport Huancayo
|12
|3
|3
|6
|14
|18
|-4
|12
|16
|Sport Boys
|13
|3
|3
|7
|13
|19
|-6
|12
|17
|Atlético Grau
|13
|2
|4
|7
|9
|15
|-6
|10
|18
|FC Cajamarca
|13
|2
|3
|8
|16
|24
|-8
|9
Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026
Sábado 2 de mayo
- FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón
- ADT 1-0 Atlético Grau | Estadio Unión Tarma
- Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
- Alianza Lima 2-1 CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva
Domingo 3 de mayo
- Sporting Cristal vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo
- Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes | 13:15 | Estadio Mansiche
- Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36
- FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA
Lunes 4 de mayo
- Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas
DATOS CLAVES
- Alianza Lima es el único líder: Tras vencer 2-1 a CD Moquegua con goles de Eryc Castillo y Federico Girotti, los íntimos sumaron 32 puntos y se despegaron de Los Chankas.
- Cienciano no se rinde: Con un gol agónico de Neri Bandeira al minuto 90’+11, el equipo cusqueño derrotó 1-0 a Comerciantes Unidos y se mantiene firme en el tercer lugar.
- CD Moquegua dio pelea: A pesar de la derrota, el equipo visitante asustó en el tramo final con un golazo de tiro libre de Édgar Lastre.