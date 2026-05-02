Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 luego de los triunfos de Cienciano y Alianza Lima

La fecha 13 del Torneo Apertura 2026 sigue su curso y el día de hoy se dieron muy buenos partidos. Entre los más atractivos, no hay duda alguna de que los duelos entre Cienciano vs. Comerciantes Unidos y Alianza Lima vs. CD Moquegua acapararon la atención de los aficionados, así que a continuación vamos a revisar cómo se movió la tabla de posiciones tras al pitazo final.

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Hablando un poco del trámite del encuentro de esta noche en la ciudad del Cusco, desde un inicio vimos cómo Cienciano inclinó las acciones a su favor aprovechando la altura y sobre todo el buen nivel que vienen mostrando durante las últimas semanas. Por otro lado, Comerciantes Unidos se resguardó por buen tiempo en su campo para intentar salidas rápidas de contra hacia el área rival.

Lo más llamativo de la situación es que no se dieron tantas llegadas concretas ni con enorme peligro como quizá se pensaba en la previa del encuentro. Cada equipo con su estrategia, recién a los 90’+11 llegó el único gol gracias a un cabezazo de Neri Bandeira para generar una tremenda explosión en los hinchas que coparon las tribunas del Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Fuente: Cienciano.

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De acuerdo a lo que pasó en el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua que se disputó en el Estadio Alejandro Villanueva, fueron los locales quienes abrieron el marcador a los 36′ gracias a un buen gol por parte de Eryc Castillo. Luego, a los 76′ apareció Federico Girotti para aumentar la ventaja y a los 80′ llegó el descuento de la visita gracias a un tanto de tiro libre por parte de Édgar Lastre. El resultado no se movió más y fue triunfo por 2-1 de los blanquiazules.

Fuente: Alianza Lima.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG PUNTOS 1 Alianza Lima 13 10 2 1 24 6 18 32 2 Los Chankas 12 9 2 1 21 14 7 29 3 Cienciano 13 8 2 3 27 16 11 26 4 Universitario 12 6 3 3 18 12 6 21 5 Comerciantes Unidos 13 5 4 4 17 16 1 19 6 Cusco FC 12 6 1 5 15 19 -4 19 7 FBC Melgar 12 5 2 5 18 16 2 17 8 ADT 13 4 4 5 16 15 1 16 9 UTC Cajamarca 12 4 4 4 18 18 0 16 10 CD Moquegua 13 5 1 7 15 20 -5 16 11 Juan Pablo II 12 4 3 5 18 27 -9 15 12 Sporting Cristal 12 4 2 6 20 20 0 14 13 Alianza Atlético 12 3 5 4 11 11 0 14 14 Deportivo Garcilaso 12 3 4 5 12 16 -4 13 15 Sport Huancayo 12 3 3 6 14 18 -4 12 16 Sport Boys 13 3 3 7 13 19 -6 12 17 Atlético Grau 13 2 4 7 9 15 -6 10 18 FC Cajamarca 13 2 3 8 16 24 -8 9

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Resultados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

Sábado 2 de mayo

FC Cajamarca 3-2 Sport Boys | Estadio Héroes de San Ramón

ADT 1-0 Atlético Grau | Estadio Unión Tarma

Cienciano 1-0 Comerciantes Unidos | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Alianza Lima 2-1 CD Moquegua | Estadio Alejandro Villanueva

Domingo 3 de mayo

Sporting Cristal vs. Cusco FC | 11:00 | Estadio Alberto Gallardo

Juan Pablo II vs. Universitario de Deportes | 13:15 | Estadio Mansiche

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | 15:30 | Estadio Campeones del 36

FBC Melgar vs. UTC | 18:00 | Estadio Monumental de la UNSA

Lunes 4 de mayo

Los Chankas vs. Deportivo Garcilaso | 13:00 | Estadio Los Chankas

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DATOS CLAVES