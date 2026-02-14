Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

La fecha 3 del Torneo Apertura 2026 siguió su curso el día de hoy y entre los partidos más importantes de la jornada fue el que disputaron Alianza Atlético vs. Alianza Lima en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si bien en la previa se esperaba un trámite bastante interesante, lo que sucedió en la cancha dejó bastante qué desear y finalmente fue una igualdad 0-0.

En cuanto a cómo se dio el partido de esta noche en el norte del país, desde un inicio se apreció un juego muy irregular de cada uno de los equipos y no hicieron pie en las estrategias que pretendían. El primer tiempo fue ciertamente aburrido, mientras que ya en la segunda mitad trataron de despertar un poco, pero no fue suficiente. Como consecuencia de ello es que no se anotaron goles.

Respecto a los demás partidos del día de hoy sábado 14 de febrero, es importante recordar que Deportivo Garcilaso venció 1-0 a ADT en el Cusco, Sporting Cristal derrotó 2-0 a Juan Pablo II en la ciudad de Chongoyape y Sport Boys se impuso por 1-0 contra Atlético Grau en el Callao. Dicho todo esto, vamos a ver cómo se movió la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Resultados de la fecha 3 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de febrero

UTC 1-0 Cusco FC

Universitario de Deportes 2-1 Cienciano

Sábado 14 de febrero

Deportivo Garcilaso 1-0 ADT

Juan Pablo II 0-2 Sporting Cristal

Sport Boys 1-0 Atlético Grau

Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Domingo 15 de febrero

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca | 13:00 | Estadio IPD Huancayo

Comerciantes Unidos vs. Los Chankas | 15:15 | Estadio Juan Maldonado Gamarra

FBC Melgar vs. CD Moquegua | 6:30 | Estadio Monumental de la UNSA

