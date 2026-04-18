“Incentivo extra”: desde Los Chankas advierten a Alianza Lima en la lucha por el título del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene dos animadores muy importantes en el tramo final de dicho campeonato. Los Chankas y Alianza Lima vienen peleando palmo a palmo el primer lugar en la tabla de posiciones, aunque por ahora es el equipo de Andahuaylas quien lidera y por ello es que el entrenador Walter Paolella lanzó una especie de advertencia ahora que son uno de los firmes candidatos al título.

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Luego del buen triunfo por 2-0 frente a Atlético Grau, desde la interna de Los Chankas señalaron que están muy conscientes del buen momento que vienen atravesando en el Torneo Apertura 2026 y a la vez evidencian que los equipos que enfrentan quieren vencerlos a como de lugar ahora que se mantienen muy cerca de un título que sin duda alguna los haría dar un salto de calidad.

“Los partidos van a ser difíciles, más ahora por la posición en la que estamos ya que tiene un incentivo extra el ganarle al equipo que va primero e invicto. Es parte del juego y tenemos que enfrentarlo así. Ese mérito es por los jugadores que lo plasman en la cancha”; fue la más reciente declaración de Walter Paolella respecto a lo que Los Chankas representan en la actualidad para los rivales.

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Si bien no quiso entrar en detalles ni tampoco mencionó a ningún contrincante en especial, ya se habla de una disputa con Alianza Lima por el título del Torneo Apertura 2026. Eso sí, el estratega argentino no se olvidó de sus aficionados y les dejó un recado: “Al hincha que siga apoyando y que siga de la misma forma que estamos ahora. Que disfruten este momento porque es un momento único”.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Alianza Lima vs. Los Chankas: el partido que puede definir al campeón del Torneo Apertura 2026

Si los resultados se mantienen como ahora y tanto Los Chankas como Alianza Lima sostienen el buen ritmo de competencia hasta el término del Torneo Apertura 2026, es muy probable que el partido entre ambos sea el llamado definitivo para conocer quién puede estar más cerca del primer objetivo de la temporada. Dicho esto, veamos cuándo sería este tan esperado encuentro.

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De acuerdo a la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima vs. Los Chankas será por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva ubicado en el barrio de Matute. Lo que por ahora todavía no está confirmado es el día y la hora, pero es muy probable que sea en el fin de semana del viernes 22 al domingo 24 de mayo.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Así se viene moviendo la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

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