Las duras declaraciones de Franco Velazco contra Sporting Cristal y la falta de un estadio de buenas condiciones para el partido ante Universitario sembró polémica en Perú. Ahora, en la previa, el director deportivo ‘celeste’ Gustavo Zevallos le respondió al administrador de la ‘U’.

Sporting Cristal y Universitario se enfrentan este jueves en el Estadio Nacional de Perú. La crisis político-social en Perú, sumado a la falta de disponibilidad del recinto limeño, hizo que Franco Velazco cuestione a los ‘Celestes’ al no tener un escenario acorde a las características de este clásico.

“Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua“, había cuestionado.

Y agregó: “No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura deportiva, supuestamente que recae en los clubes, no preste las condiciones necesarias para jugar como debió haber ocurrido que era jugar sin ningún tipo de problema en el Gallardo”.

La respuesta de Gustavo Zevallos a Franco Velazco

En declaraciones a L1 Max ante la consulta del periodista Percy Ramos, Gustavo Zevallos intentó no responderle a Franco Velazco ante sus duras palabras por el estadio de Sporting Cristal.

“Nada, la verdad, de parte mía, no merece ni un comentario. Acá pensamos en el fútbol, somos muy respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera”, insinuó en primera instancia.

Sin embargo, cuando Ramos le preguntó si el club tendría un nuevo estadio, le dejó una indirecta a Velazco. “Siempre se ha pensado, no es sencillo. Lo que tenemos es, efectivamente, un estadio muy pequeño, pero no le debemos a nadie. Con el estadio está todo al día y eso es una tranquilidad para nosotros“, dijo.

Gustavo Zevallos habló sobre el futuro de Paulo Autuori y el objetivo de Sporting Cristal a corto plazo

En la entrevista, hubo otros temas que el director deportivo de Sporting Cristal tocó como el objetivo que tienen a corto plazo. “Lo que pensamos siempre es Perú 2, estamos pensando eso, no nos quita para nada de la cabeza eso“, admitió.

Y también reveló si Paulo Autuori tiene intenciones de salir de Sporting Cristal como se rumoreó en los últimos días. “Él no tiene ninguna intención de salir. Está contento con el proyecto, sabe lo que significa Cristal y estamos muy contentos de tenerlo”, aseguró.

