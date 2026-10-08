Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Acumulada 2026 tras el triunfo de Cienciano ante CD Moquegua

Cienciano ganó como local, subió posiciones en el Clausura y se acomodó en la tabla Acumulada 2026. Resta un partido este jueves en el arranque de la fecha 11.

Volvió la Liga 1 Te Apuesto con el arranque de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. Este jueves 8 de octubre dio inicio esta jornada luego del parón por la fecha FIFA de septiembre-octubre. El primer partido de este día tuvo el triunfo 2-0 de Cienciano como local ante Deportivo Moquegua. Gracias a este resultado, se acomodó en las tablas de posiciones del actual certamen y la Acumulada 2026.

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Los goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés le dieron la victoria a Cienciano, que vuelve a ganar tras dos partidos en este Torneo Clausura. De esta forma, logra salir del fondo de la tabla y se acomoda en la Acumulada. En tanto, Deportivo Moquegua suma su sexta derrota en el certamen y no levanta cabeza.

Esta fecha 11 tiene partidos importantes. Este viernes juega el líder del Clausura, Deportivo Garcilaso, ante Sport Huancayo en Cusco. El sábado será el turno de Universitario de Deportes recibiendo a Melgar en el debut de Fabián Bustos. En tanto, la jornada la cerrarán este domingo Alianza Lima y Cusco FC.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

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Así quedó la tabla de posiciones de la Acumulada 2026

Partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Cienciano 2-0 CD Moquegua (Neri Bandiera 37′ y Carlos Garcés 40′) en Cusco

Atlético Grau vs. Los Chankas | La Matanza | 15:30 horas

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Deportivo Garcilaso vs. Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | 20:00 horas

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SÁBADO 10 DE OCTUBRE

ADT vs. FC Cajamarca | Unión Tarma | 13:00 horas

Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II College | Municipal Juan Maldonado Gamarra | 15:30 horas

Universitario vs. FBC Melgar | Monumental U Marathon | 19:00 horas

DOMINGO 11 DE OCTUBRE

UTC vs. Sporting Cristal | Héroes de San Ramón | 13:00 horas

Sport Boys vs. Alianza Atlético | Miguel Grau del Callao | 15:30 horas

Cusco FC vs. Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | 18:30 horas

DATOS CLAVE

Cienciano venció 2-0 a Deportivo Moquegua con goles de Bandiera y Garcés .

venció 2-0 a con goles de y . Deportivo Garcilaso lidera la tabla del Torneo Clausura acumulando 22 puntos .

lidera la tabla del acumulando . Alianza Lima encabeza la tabla Acumulada 2026 registrando 56 puntos en total.