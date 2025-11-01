La rompió con Universitario, ahora está en la mira de grande de la Liga 1 para el 2026

La Liga 1 está llegando a su final y los equipos están comenzando a pensar en la temporada del 2026. Por eso se ha conocido de un jugador que la rompió en Universitario de Deportes que podría volver al Perú. Estuvo poco tiempo en el cuadro ‘crema’, pero a punta de goles logró ser muy importante. Y ahora estaría cerca de retornar al país, pero para vestir la camiseta de otro grande.

Según se ha podido conocer por medio del periodista Gustavo Peralta, el delantero Jonathan Dos Santos podría volver al Perú muy pronto. El club que lo tiene en la mira no es otro que Sport Boys, que lo ve como una buena opción para tenerlo como delantero la próxima temporada. Conoce el fútbol peruano, ha sido un gran goleador y por eso lo ven como una apuesta ganadora.

Actualmente el delantero de 33 años pertenece al club CA Artigas de la Segunda División de Uruguay. Pero esta temporada ha tenido la opción de salir a préstamo a Ecuador, en donde se convirtió en el artillero de Mushuc Runa SC. Con los ‘Pura Sangre’ ha participado en un total de 17 partidos, anotando la suma de 6 goles y ninguna asistencia este año 2025.

Por otro lado, si hablamos de su valor de mercado, tiene según Transfermarkt la cotización de 200 mil euros en este momento. Lejos de los 650 mil que llegó a tener gracias a sus goles con la ‘U’ en el año 2020.

Jonathan Dos Santos y su pasado en Universitario de Deportes

En el año 2020 Jonathan Dos Santos llega a Universitario de Deportes a préstamo desde Cerro Largo de Uruguay. Siendo un jugador que siempre peleaba cada balón, con la sangre ‘Charrúa’ se hacía sentir su presencia dentro del área y en una sola temporada se supo ganar el cariño del hincha a punta de goles. Muy recordado como el último gran goleador extranjero que tuvieron en Ate.

Los números que tuvo con los ‘cremas’ hablan por si solo, en 26 partidos logró anotar la suma de 14 goles, aparte de dar 1 asistencia y todo esto en 1992 minutos. Lo que nos deja un promedio de 1 gol cada 142 minutos, que vendría a ser cada 1,5 partidos jugado.

La carrera de Jonathan Dos Santos

Pese a su larga carrera, Jonathan Dos Santos no ha terminado de romperla en otros equipos. Más bien como delantero ha tenido problemas para llegar a la cifra de los 100 goles. Pues a pesar de estar en importantes equipos, el olfato goleador no siempre terminó de funcionar.

Ha logrado estar en importantes clubes como Cerro Largo, Danubio, Everton (Chile), Querétaro, entre otros clubes. Siendo Uruguay el país en donde más ha jugado así como México.

La carrera de Jonathan Dos Santos:

Clubes Partidos Goles Asistencias Cerro Largo FC 53 24 2 Danubio 43 7 5 Mushuc Runa SC 31 15 1 Universitario de Deportes 26 14 1 River Plate Montevideo 24 7 1 Querétaro FC 22 4 1 Atlético de San Luis 19 3 – CA Artigas 9 2 5 CD Everton 7 – – Querétaro FC U19 1 1 –

