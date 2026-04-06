Así quedó la tabla del Torneo Apertura después del Cajamarca 0-1 Los Chankas

Se acabó una fecha más del Torneo Apertura, esta vez con grandes emociones que han hecho que la tabla de posiciones tenga variaciones. Por lo que se viene ahora un descanso por las elecciones nacionales, que hará que el fútbol peruano no se juegue este fin de semana que viene.

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El último encuentro que se disputó este lunes 6 de abril fue el choque entre Cajamarca y Los Chankas. Duelo bastante importante por la punta del Apertura, la cual le pertenece al cuadro de Andahuaylas que sigue siendo la gran revelación del certamen con una tremenda performance. Esta vez terminó ganando de visita por 0-1 con gol de Arián Quiroz.

Así se mueve la tabla de posiciones en el Torneo Apertura

Habiendo completado la fecha número 9 del Torneo Apertura, así va quedando la tabla de posiciones hasta la próxima fecha. La cual se dará después de las elecciones nacionales.

Así se mueve la tabla de posiciones:

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Resultados de la fecha número 9 del Torneo Apertura

De igual forma, así quedaron los resultados de todos los partidos que se disputaron esta fecha 9 del Torneo Apertura.

Resultados de la fecha número 9 del Torneo Apertura:

Sporting Cristal 1-2 CD Moquegua

Alianza Atlético 2-2 Atlético Grau

Cienciano 3-2 ADT

Deportivo Garcilaso 3-2 Sport Boys

Melgar 1-3 Cusco FC

Universitario 1-0 Alianza Lima

Sport Huancayo 1-1 Comerciantes Unidos

Juan Pablo II College 2-1 UTC

FC Cajamarca 0-1 Los Chankas

Datos Claves

El club Los Chankas lidera el Torneo Apertura tras vencer 0-1 a FC Cajamarca.

lidera el tras vencer 0-1 a FC Cajamarca. El jugador Arián Quiroz anotó el gol de la victoria para el cuadro de Andahuaylas.

anotó el gol de la victoria para el cuadro de Andahuaylas. La Liga 1 suspenderá sus actividades por las elecciones nacionales del 12 de abril.