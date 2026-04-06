Javier Rabanal le mandó un mensaje especial a todos los críticos de su trabajo en Universitario

Tras la euforia por la victoria en el clásico del fútbol peruano, Javier Rabanal decidió romper el silencio sobre los cuestionamientos que rodean su gestión. El estratega de Universitario de Deportes aprovechó el momento de triunfo para dirigirse frontalmente a quienes aún no valoran el presente del club crema.

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El técnico reconoció que existe una corriente de opinión que añora los estilos de juego impuestos por sus antecesores. Rabanal subrayó que las comparaciones con los procesos de Fabián Bustos o Jorge Fossati son constantes debido al éxito reciente de la institución.

Javier Rabanal habla sobre sus críticos

A pesar de que estos entrenadores llevaron al equipo a consolidar el actual tricampeonato nacional, el presente DT defiende su propia identidad táctica. Para Rabanal, el fútbol evoluciona y su propuesta representa una etapa distinta pero igualmente válida para el conjunto de Odriozola.

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“Las críticas van a estar, porque hay una corriente que parece que si hubieran estado los entrenadores anteriores, hubiese campeonato seguro”, afirmó con firmeza. Con estas palabras, el entrenador intentó desmitificar la idea de que solo los modelos antiguos garantizan el éxito deportivo.

Javier Rabanal, entrenador de Universitario de Deportes. (Foto: X).

¿Cómo toma los comentarios en contra?

El estratega crema fue enfático al señalar que los comentarios negativos no logran mermar su confianza ni la del grupo de trabajo. Aseguró que su enfoque principal está en el desarrollo del proyecto actual, independientemente de la percepción externa o la nostalgia de la tribuna.

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“Las críticas no me afectan. Si no creen en el proyecto no van a creer igual, no los voy a convencer”, sentenció Rabanal ante los medios. Esta postura marca una línea clara entre su visión profesional y la necesidad de aprobación por parte de sus detractores más severos.

Universitario juega hoy diferente

La victoria en el clásico sirve como un bálsamo de resultados que respalda sus palabras en un momento crítico de la temporada. Sin embargo, el técnico sabe que la exigencia en un club de la magnitud de Universitario no permite descansos ni concesiones ante la duda.

Con este mensaje, Javier Rabanal reafirma su compromiso con un estilo de juego diferente, apostando por la convicción interna por encima del ruido mediático. El camino hacia los objetivos del año continúa, ahora con la voz del entrenador resonando con más fuerza que nunca.

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Javier Rabanal con José Guillermo del Solar en un amistoso. (Foto: X).

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