Universitario de Deportes ha concluido una era gloriosa, consolidándose como tricampeón nacional (2023, 2024 y 2025) tras conquistar el Torneo Clausura 2025. Este logro no solo les otorga la estrella número 29 y el estatus de único club peruano con dos tricampeonatos, sino que también inyecta una suma millonaria que fortalece sus finanzas y garantiza competitividad internacional. Este éxito en la cancha se traduce directamente en prosperidad administrativa, marcando un precedente en el fútbol peruano.

Universitario gana mucho dinero por el tricampeonato

La clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 asegura el principal premio económico. Según Marcelo Bee Sellares, especialista en Derecho Deportivo, la participación garantiza un ingreso fijo de USD 3,000,000, una base fundamental para el presupuesto del próximo año y la planificación de la plantilla. Además, cada victoria en la fase de grupos suma un bono de USD 330,000, incentivando el rendimiento.

Universitario ganó mucho dinero este año. (Foto: X).

A este considerable monto de CONMEBOL se suma el premio por ser campeón nacional de la Liga 1 2025, un adicional de USD 600,000. Al ganar tanto el Torneo Apertura como el Clausura, Universitario cimentó su hegemonía sin necesidad de playoffs, mostrando una contundencia deportiva sin precedentes a nivel local.

Ingresos superlativos de Universitario de Deportes

Las ganancias no se limitan a los premios de los entes rectores. El tricampeonato ha disparado los ingresos propios del club, con un crecimiento récord superior al 20% en taquilla y patrocinios respecto a 2024. Este capital adicional es vital para la estabilidad y el crecimiento, especialmente tras años de dificultades superadas.

El valor simbólico del logro es incalculable. Universitario no solo repite la hazaña de 1998-2000, sino que enmarca el bicampeonato de 2024 con la celebración de su Centenario. Expertos señalan que esto convierte a la “U” en el único club a nivel mundial en conseguir tres títulos de liga consecutivos, tan estrechamente ligados a la conmemoración de sus 100 años.

Misión de seguir creciendo en Universitario

Finalmente, con la entrega del trofeo confirmada para el 7 de noviembre en el Estadio Monumental, el tricampeonato de Universitario se consagra como un éxito integral. Los millones asegurados recompensan la gestión y el esfuerzo, garantizando la permanencia del club en la élite nacional y otorgándole el músculo financiero necesario para representar a Perú con ambición en la próxima Copa Libertadores.