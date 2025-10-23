Néstor Gorosito por fin renovó con Alianza Lima de manera oficial y hay celebración en La Victoria. Más allá de los resultados, la sensación general es que se trabajó bien y que se debe primar por la continuidad. Lo que también quedó claro es que se confirman algunas salidas y unos jugadores no continuarán en Matute.

Así se pudo conocer luego de la renovación de Néstor Gorosito. Conociendo a todo el plantel que tiene, el técnico ahora tendrá que reforzarse en los puntos bajos de Alianza Lima y por ello habría un primer señalado para dejar el equipo al término de la temporada.

Así lo confirmó el periodista Gerson Cuba. El hombre de prensa reveló que Alianza Lima evalúa seriamente que Guillermo Enrique no siga en el equipo: “Desde Gimnasia de Argentina me informan que Alianza Lima no ha tenido comunicación con el club para comprar el pase de Guillermo Enrique”, explicó el comunicador.

Siguiendo con la noticia, Gerson Cuba también mencionó que Guillermo Enrique está en calidad de préstamo en Alianza Lima: “La institución dueña de su carta pase entrará en elecciones a partir de la quincena de noviembre y luego definirá el futuro del lateral derecho. Además, no se cierran a la posibilidad de extender el préstamo”, cerró el hombre de prensa.

Néstor Gorosito con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Guillermo Enrique deja Alianza Lima?

Afectado por las lesiones, Guillermo Enrique no ha tenido un buen año en Alianza Lima. Siendo irregular, e incluso fichando un jugador en su posición como Josué Estrada, en el plantel íntimo no están 100% convencidos en comprar su pase.

Hay que recordar que Guillermo Enrique está en calidad de préstamo en Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Luego, tendrá que volver a Gimnasia y Esgrima La Plata pues tiene contrato con ellos hasta diciembre del 2026.

Guillermo Enrique jugando para Alianza Lima. (Foto: Getty Images)

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima?

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2026. De esta manera el técnico argentino seguirá en el plantel de La Victoria.

