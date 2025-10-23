Cambios en el once de Universitario: las dos sorpresas que alista Jorge Fossati para enfrentar a Sporting Cristal

Universitario de Deportes afrontará este jueves un encuentro decisivo frente a Sporting Cristal, correspondiente al partido pendiente de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.

Por su parte, los ‘cremas’ necesitan ganar sí o sí para mantener viva la ilusión del tricampeonato en la Liga 1. Consciente de la importancia del duelo, Jorge Fossati alista dos inesperadas novedades en su alineación titular con la intención de superar al cuadro ‘rimense’.

Jorge Fossati alista cambios para enfrentar a Sporting Cristal

Universitario llevó a cabo este miércoles su último entrenamiento previo al choque frente a Sporting Cristal. Durante la sesión, Jorge Fossati ensayó su posible formación titular, en la que incluyó dos cambios sorprendentes.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, una de las modificaciones se daría en el mediocampo. Aunque se esperaba que Rodrigo Ureña iniciara acciones, el estratega uruguayo optaría por Jorge Murrugarra como volante de contención, reemplazando a Jesús Castillo, quien no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas.

Por otra parte, la segunda novedad estaría en el carril derecho, donde Hugo Ancajima arrancaría como titular en lugar de Andy Polo. La decisión del ‘Nonno’ ha sorprendido a muchos, ya que se pensaba que César Inga ocuparía esa banda para que José Carabalí se desempeñe por el sector izquierdo.

Posibles alineación de Universitario

Con la incorporación de Jorge Murrugarra y Hugo Ancajima, Universitario ya tendría definido su once para enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. De igual forma, la alineación será confirmada por Jorge Fossati durante la charla técnica previa al compromiso.

El once que ensayó el DT de 72 años fue el siguiente: Sebastián Britos en el arco; Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la zaga; Hugo Ancajima, César Inga, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en el mediocampo; mientras que Jairo Vélez y Alex Valera conformarían el ataque.

