Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Cambios en el once de Universitario: las dos sorpresas que alista Jorge Fossati para enfrentar a Sporting Cristal

El estratega uruguayo ya tendría definida la alineación con la que buscará sumar de a tres frente al elenco 'celeste'.

Por Nicole Cueva

Esta sería la posible alineación de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal.
© Composición Bolavip PerúEsta sería la posible alineación de Universitario para enfrentar a Sporting Cristal.

Universitario de Deportes afrontará este jueves un encuentro decisivo frente a Sporting Cristal, correspondiente al partido pendiente de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.

Publicidad

Por su parte, los ‘cremas’ necesitan ganar sí o sí para mantener viva la ilusión del tricampeonato en la Liga 1. Consciente de la importancia del duelo, Jorge Fossati alista dos inesperadas novedades en su alineación titular con la intención de superar al cuadro ‘rimense’.

Jorge Fossati alista cambios para enfrentar a Sporting Cristal

Universitario llevó a cabo este miércoles su último entrenamiento previo al choque frente a Sporting Cristal. Durante la sesión, Jorge Fossati ensayó su posible formación titular, en la que incluyó dos cambios sorprendentes.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, una de las modificaciones se daría en el mediocampo. Aunque se esperaba que Rodrigo Ureña iniciara acciones, el estratega uruguayo optaría por Jorge Murrugarra como volante de contención, reemplazando a Jesús Castillo, quien no podrá estar presente por acumulación de tarjetas amarillas.

Publicidad
Puede ser una imagen de fútbol, fútbol y texto que dice

Por otra parte, la segunda novedad estaría en el carril derecho, donde Hugo Ancajima arrancaría como titular en lugar de Andy Polo. La decisión del ‘Nonno’ ha sorprendido a muchos, ya que se pensaba que César Inga ocuparía esa banda para que José Carabalí se desempeñe por el sector izquierdo.

Posibles alineación de Universitario

Con la incorporación de Jorge Murrugarra y Hugo Ancajima, Universitario ya tendría definido su once para enfrentar a Sporting Cristal en el Estadio Nacional. De igual forma, la alineación será confirmada por Jorge Fossati durante la charla técnica previa al compromiso.

Publicidad

El once que ensayó el DT de 72 años fue el siguiente: Sebastián Britos en el arco; Anderson Santamaría, Williams Riveros y Matías Di Benedetto en la zaga; Hugo Ancajima, César Inga, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha en el mediocampo; mientras que Jairo Vélez y Alex Valera conformarían el ataque.

Pensando en el clásico contra Sporting Cristal: Universitario hace una advertencia antes del tricampeonato

ver también

Pensando en el clásico contra Sporting Cristal: Universitario hace una advertencia antes del tricampeonato

Cantoro dejó a todo Universitario sin palabras: Le entregó a Fossati la clave para vencer a Cristal

ver también

Cantoro dejó a todo Universitario sin palabras: Le entregó a Fossati la clave para vencer a Cristal

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Cantoro le entregó a Fossati la clave para vencer a Cristal
Liga 1

Cantoro le entregó a Fossati la clave para vencer a Cristal

¿Chau Advíncula? Boca Juniors busca a su reemplazo en Arabia Saudita
Peruanos en el exterior

¿Chau Advíncula? Boca Juniors busca a su reemplazo en Arabia Saudita

Tras el estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué riesgo corre el Cristal vs. 'U'?
Liga 1

Tras el estado de emergencia en Lima y Callao: ¿Qué riesgo corre el Cristal vs. 'U'?

El nuevo guiño de Luis Advíncula a Alianza Lima tras posible salida de Boca Juniors
Peruanos en el exterior

El nuevo guiño de Luis Advíncula a Alianza Lima tras posible salida de Boca Juniors

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo