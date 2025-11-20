El mercado de fichajes en el fútbol peruano siempre regala historias de idas y vueltas, especialmente cuando se trata de jugadores con un pasado en los tres clubes más emblemáticos. El caso de Edwin Alexi Gómez, popularmente conocido como “La Hiena”, encaja perfectamente en este escenario. Si bien el lateral con perfil ofensivo ha defendido los colores de Universitario de Deportes y Alianza Lima, su corazón y su sueño actual apuntan decididamente a Sporting Cristal, la institución que lo formó.

Publicidad

Publicidad

Alexi Gómez tiene pasado en Universitario y Alianza Lima

Gómez es un jugador con un extenso y a veces turbulento recorrido en la Liga 1. Su trayectoria incluye un paso crucial por Universitario de Deportes, donde fue parte del plantel que se consagró Campeón Nacional en 2013. Este título con los cremas le dio gran visibilidad y consolidó su nombre en el panorama local. Sin embargo, su camino lo llevaría más tarde a vestir la camiseta de otro grande.

Alexi Gómez también estuvo en la Selección Peruana. (Foto: X).

El extremo también tuvo un ciclo, aunque más breve y reciente, en Alianza Lima. Pese a las expectativas, su etapa en La Victoria no tuvo la regularidad ni el brillo que se esperaba, pero lo sumó a esa lista selecta de futbolistas que han jugado en los dos compadres. Esta experiencia en los rivales directos no ha opacado el fuerte sentimiento que “La Hiena” guarda por su verdadera cuna deportiva.

Publicidad

Publicidad

Quiere cumplir su sueño con Sporting Cristal

En una reciente conversación para el programa de internet ‘Fusión Deportes’, Gómez abrió su corazón para confesar que Sporting Cristal es el “club de sus amores”. Reveló que es una institución a la que agradece su formación y que fichar por el equipo principal es uno de los sueños más grandes que le quedan por cumplir en su carrera profesional. Esta declaración ha reactivado automáticamente los rumores sobre su posible llegada al Rímac.

ver también Polémica en Argentina: AFA inventó un título de campeón para el Rosario Central de Di María en plena definición de torneo

El propio jugador confirmó que las negociaciones para vestirse de celeste no son nuevas. Mencionó que se rumoreó su llegada “desde antes de llegar a Cienciano” y también posteriormente. Aunque la posibilidad de inicio de año no se concretó y estuvo “bastante cerca”, Gómez mantiene la esperanza. “Yo sé que en algún momento se va a dar. Si no es ahora, será más adelante, pero se va a dar”, afirmó con tranquilidad y optimismo.

Publicidad

Publicidad

¿Sporting Cristal podría fichar a Alexi Gómez?

Para Cristal, la llegada de Gómez supondría la incorporación de un jugador veloz y desequilibrante, capaz de actuar por las bandas, que además tiene un profundo lazo emocional con el club. El hecho de que sea un canterano con experiencia en el máximo nivel, incluyendo títulos y participaciones en los principales equipos del país, convierte a Alexi Gómez en un candidato natural y deseado por la afición para cumplir su sueño y reforzar al plantel rimense.

DATOS CLAVE