El mercado de pases del fútbol peruano ha dado un giro inesperado con la confirmación de dos fichajes de alto perfil para el Callao. Carlos Zambrano y Miguel Trauco se integran oficialmente a las filas del Sport Boys para lo que resta de la presente campaña.

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Confirmados en el Sport Boys del Callao

Esta noticia fue ratificada recientemente por el programa Modo Fútbol, transmitido a través del canal Linkeados. El periodista José Varela ya venía adelantando las negociaciones semanas atrás y ahora se pudo definir todo, consolidándose ahora como una realidad para el club rosado.

El acuerdo contractual estipula que ambos defensores vestirán la camiseta de la “Misilera” hasta el cierre de la temporada actual. Sin embargo, el documento incluye una cláusula que permite la ampliación del vínculo por un año adicional si ambas partes llegan a un consenso.

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La llegada de estos futbolistas de selección ocurre tras una etapa accidentada en su club anterior. Ambos jugadores salieron de Alianza Lima bajo una fuerte polémica mediática, vinculada directamente a actos de indisciplina que fueron confirmados por la institución blanquiazul.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco son fichajes del Sport Boys. (Foto: X).

Grandes refuerzos de calidad para la Liga 1

Para el Sport Boys, contar con figuras de esta trayectoria representa un salto de calidad técnica y experiencia en la zona defensiva. La directiva busca que el liderazgo de Zambrano y la técnica de Trauco ayuden al equipo a escalar posiciones críticas en el torneo local.

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El impacto mediático de estos refuerzos ha generado diversas reacciones entre la hinchada del puerto y los analistas deportivos. Se espera que la jerarquía internacional de ambos futbolistas logre imponerse sobre los antecedentes extradeportivos que marcaron su salida de La Victoria.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco deben demostrar

De acuerdo con lo expuesto en Modo Fútbol, el proceso de adaptación de los jugadores será inmediato para integrarse a los entrenamientos del primer equipo. El cuerpo técnico confía en que su presencia física y mental aporte la solidez necesaria para encarar los partidos más decisivos del fixture.

Con esta movida, el equipo chalaco se posiciona como uno de los planteles con nombres más pesados dentro de la Liga 1. La permanencia de los seleccionados nacionales dependerá ahora de su rendimiento en el campo y de la disciplina que el club exija bajo este nuevo contrato.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco antes estuvieron en Alianza Lima. (Foto: X).

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