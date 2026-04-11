Carlos Desio aseguró que no pidió ni a Carlos Zambrano ni a Miguel Trauco, pero anuncia el rol que tendrán en Sport Boys

Sport Boys necesita levantar en juego y resultados para salir de los últimos lugares del Torneo Apertura 2026. Para ello es que la directiva arregló los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco, quienes sorpresivamente no fueron pedidos explícitos de un Carlos Desio que llegó como entrenador del primer equipo cuando el acuerdo entre las partes implicadas estaba avanzando.

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Fuente: Sport Boys.

A pesar de esta situación y no de haber sido parte de la negociación con ambos jugadores, en el plano futbolístico claro está, Carlos Desio contó ciertos detalles de lo que pretende ahora con Carlos Zambrano y Miguel Trauco que en principio deberán ponerse a punto en el aspecto físico para volver a competir. Luego, existen factores y roles importantes que deberán cumplir en Sport Boys.

“Ya lo tenían hablado antes de que yo llegue. Se dio la oportunidad y me consultaron si me gustaba la idea. Yo siempre digo que a los buenos jugadores, dámelos. Sabemos la calidad que tienen, esa distinta que marca la diferencia y ojalá podamos potenciarlos para que vuelvan a ser importantes porque nos van a ayudar mucho”; comentó Carlos Desio en charla con ‘Fútbol Como Cancha‘.

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Respecto al rol que ambos jugadores deberán cumplir en el equipo, Carlos Desio expresó lo siguiente: “En el Boys necesitamos de todos, especialmente de los que tienen esa jerarquía. La idea es potenciarlos y obviamente hay que llevarlos de a poco. En la parte física todavía les falta porque llevan tiempo sin competencia. Hay que acomodarlos y no tirarlos a la cancha por tirar porque nos podrían terminar complicando a nosotros y a ellos mismos también”.

¿Cuándo podrían darse los debuts de Carlos Zambrano y Miguel Trauco en Sport Boys?

Teniendo en cuenta que Carlos Zambrano y Miguel Trauco no disputan un partido oficial desde el mes de febrero luego de ser separados de Alianza Lima por actos de indisciplina, habría que ver en qué estado físico están para volver a la competencia ahora que Sport Boys deberá enfrentar a FBC Melgar el próximo martes 14 de abril a las 20:00 horas por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

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Frente a dicho escenario es que Carlos Desio, durante la misma entrevista con el programa ‘Fútbol Como Cancha‘, contó que el defensor central es a quien mejor ha visto físicamente ya que entrenó todo este tiempo por su cuenta y que el lateral izquierdo tendrá más días de preparación. Es más, se animó a revelar que posiblemente para el duelo ante Juan Pablo II en el Callao podrían jugar, el cual por cierto está programado para el sábado 25 de abril a las 19:00 horas.

Fuente: Gemini IA.

DATOS CLAVES

El técnico Carlos Desio confirmó los fichajes de Carlos Zambrano y Miguel Trauco para Sport Boys.

confirmó los fichajes de y para Sport Boys. Los jugadores están sin competir oficialmente desde febrero tras ser separados de Alianza Lima.

tras ser separados de Alianza Lima. El debut de ambos futbolistas podría darse ante Juan Pablo II en el Callao.