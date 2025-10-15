Es tendencia:
¿Christian Cueva a Universitario? El recuerdo de Fossati y la verdadera opción de su fichaje

Christian Cueva se acerca a un club de la Liga 1 de Lima y Universitario estaría entre una de las opciones.

Por Aldo Cadillo

¿Por qué es una locura pensar que Christian Cueva puede jugar en Universitario? Lo cierto es que no es una locura y hay varias razones para pensar que ‘Aladino’ podría ser nuevo jugador del equipo crema.

Más allá de su fanatismo por Alianza Lima, lo cierto es que hay varios indicios que podrían orientarnos a pensar que Christian Cueva puede jugar en Universitario. Partiendo de la preferencia del técnico, también entra en juego las opciones que tendría en el once titular y el sueldo que cobraría.

En el aspecto económico, no hay ningún problema para Universitario respecto a lidiar con sueldos elevados. El punto más importante es lo deportivo y si el equipo crema necesita un jugador como Christian Cueva.

Ante la posible venta de Jairo Concha o César Inga, lo cierto es que Christian Cueva sí tendría espacio en el once titular de Universitario. Lo otro es que Jorge Fossati siempre ha sido muy paternalista con ‘Aladino’, incluso lo llevó a la Copa América cuando todos creían que no debía estar.

¿Christian Cueva fichará por Universitario?

Christian Cueva sí es una opción para Universitario puesto que el equipo crema cumple con los requisitos para poder pelear por el fichaje del volante: tiene respaldo económico, Jorge Fossati lo quiere y tendría espacio ante la ventas de Concha e Inga.

Además, Cueva ya confesó que Universitario lo buscó en dos ocasiones y estuvo cerca de fichar. Quizá, con el apoyo de Jorge Fossati, la tercera sea la vencida y un nuevo exjugador de Alianza Lima llegaría a Ate.

¿Cuánto gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Universitario?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

