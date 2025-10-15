Negocian la primera salida de Alianza Lima para 2026: “Hay unos temitas judiciales”

En Alianza Lima ya están comenzando a pensar en el 2026 y esperan mantener la base del equipo. Pero hay algunos jugadores importantes que su permanencia no está segura. En especial uno que no ha dado la talla en el campeonato esta campaña, pero no solo podría irse por eso, sino por un tema legal que parece va más allá de las canchas de fútbol.

Este futbolista es Pablo Ceppelini, que no terminó de ser ese 10 que muchos hinchas estaban esperando. Su rendimiento en la temporada ha sido muy irregular, con más partidos malos que buenos. Una lesión frente a Boca Juniors a inicio de año terminó por mermar su performance y como extranjero no ha logrado resaltar como se podría esperar.

Pablo Ceppelini con camiseta de Alianza Lima (Foto: Getty).

Según lo que se ha conocido, el representante del futbolista estaría en Lima en busca de desvincularse de Alianza Lima. La razón no sería otra que buscar un nuevo equipo para el volante, todo indica que Colombia sería su destino, así afirmó Renato Luna en el programa ‘Palabra de Hincha’.

“El representante de Ceppelini está en Lima y están viendo temas ya para el final del vínculo con Alianza. Aparentemente se va a Colombia“, fue lo que dio a conocer el periodista.

¿Pablo Ceppelini con problemas legales?

Aparte de la posibilidad de ir al fútbol de Colombia, se conoció que el jugador tendría unos temas legales pendientes. Que irían más allá del contrato que tiene con Alianza Lima. Por esa razón también es que podría estar pensando en dejar a los ‘blanquiazules’.

“Hay unos temitas judiciales que tendría que revisar Ceppelini, no relacionados a su contrato, sino a una carta notarial que le habría llegado en estos días“, agregó el mismo ‘Tato’ Luna sobre la situación del futbolista.

De llegar a un acuerdo para que pueda irse de Alianza Lima, sería el primer jugador en no continuar para el 2026. Esto también sería importante para los victorianos que dejan un cupo libre de extranjero para reforzar el equipo. Pues se espera que al menos 4 de los 6 forasteros esta temporada se puedan llegar a quedar.

El otro que se podría marchar junto a Ceppelini es Guillermo Enrique, que no logró hacer una gran temporada y la compra del pase ya no se daría. Ahora, es importante saber que es lo que terminará opinando Néstor Gorosito que terminará siendo el que decida a quién tomar en cuenta para el 2026 de continuar en el cargo.

Guillermo Enríquez celebrando (Foto: Alianza Lima).

Los números de Pablo Ceppelini este 2025

Pablo Ceppelini fue uno de los últimos jugadores en llegar a Alianza Lima en la pretemporada. Por eso no pudo ser considerado en los primeros juegos, pero poco a poco logró ganarse la confianza, hasta que una lesión hizo que no vuelva a ser el mismo. Teniendo grandes problemas para encontrar su mejor forma dentro la cancha.

Hablamos que ha jugado 4 torneos en el año, Torneo Apertura, Torneo Clausura, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Entre todos estos sumó la cantidad de 28 partidos, anotó 3 goles y dio 4 asistencias en un total de 1623 minutos. Por otro lado, fueron 20 los encuentros en los que no jugó, ya sea por lesión, suspensión de CONMEBOL o por quedarse en el banco de suplentes.

