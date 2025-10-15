Universitario puede ser tricampeón nacional en la cara de Sporting Cristal: los resultados necesarios

Universitario, actual bicampeón nacional y ganador del Torneo Apertura 2025, se encuentra ante una oportunidad histórica para asegurar el tricampeonato de forma directa en el Estadio Nacional. La consecución de este logro inmediato dependerá de una combinación de resultados, culminando con una victoria crucial en la Fecha 14 reprogramada ante su rival histórico, Sporting Cristal. Para evitar un partido definitorio y coronarse por tercer año consecutivo, la “U” necesita que su principal competidor, Cusco FC, no sume puntos.

Universitario podría ser tricampeón prontamente

El primer paso para este escenario ideal se juega un día antes del partido de Universitario contra Ayacucho FC. Aunque Universitario lidera con 30 puntos, la definición directa requiere que Cusco FC (23 puntos) no obtenga más unidades. Por lo tanto, el resultado clave para el equipo estudiantil es una victoria de Cienciano sobre el equipo cusqueño en la Fecha 14. Una derrota de Cusco FC los mantendría en 23 puntos, manteniendo viva la esperanza merengue de asegurar el Clausura en la capital.

Una vez confirmado el resultado favorable de Cienciano, Universitario deberá enfocarse en sus dos encuentros consecutivos en Lima. El primero, el lunes 20 de octubre ante Ayacucho FC, es fundamental para sumar los primeros tres puntos que elevarían a la “U” a 33 unidades. Este paso es indispensable, ya que aseguraría una diferencia de 10 puntos respecto a Cusco FC, preparando el terreno para el decisivo duelo del jueves.

Sporting Cristal vería campeón a Universitario

La jornada histórica se llevaría a cabo el jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional. Bajo este panorama matemático, si Universitario logra vencer a Sporting Cristal, alcanzaría la cifra de 36 puntos en la tabla. En ese momento, a Cusco FC solo le restarían 4 partidos por disputar, con un máximo de 12 puntos por obtener. Sumando sus 23 puntos actuales más esos 12 restantes, el máximo al que podría aspirar Cusco FC es a 35 puntos.

Esta diferencia de un punto sería insuperable, ya que la ventaja de Universitario (36 puntos) sería mayor a la suma máxima que puede obtener su perseguidor. De concretarse esta combinación de resultados, Universitario se proclamaría automáticamente ganador del Torneo Clausura 2025. Habiendo ganado el Apertura y el Clausura, el reglamento de la Liga 1 establece que el club se corona de forma directa, sin necesidad de finales.

¿Universitario futuro tricampeón peruano?

De esta manera, el anhelo de la hinchada crema de conseguir el Tricampeonato Nacional (2023, 2024 y 2025) se materializaría de la forma más simbólica: con una victoria en el coloso de José Díaz y ante un rival de la talla de Sporting Cristal. La posibilidad es real, y el destino de los dirigidos por el comando técnico solo depende de su propio desempeño en la cancha y del pequeño empujón que pueda dar Cienciano, para que la historia se escriba en la Fecha 14.