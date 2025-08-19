Se viene un nuevo Clásico del Fútbol Peruano que promete paralizar todo el país. La situación de ambos equipos hacen que se pueda prever un duelo con muchas situaciones. En este caso, el jugador de Sporting Cristal se animó a participar al predecir el resultado que podría tener este encuentro. Es así como Santiago González dio a conocer como terminará este encuentro.

Si bien el conjunto ‘rimense’ no tiene nada que ver con este juego, es importante para el desarrollo de la tabla de posiciones. Es por ello que en una conversación con RPP el mediocampista no dudó un solo minuto en mencionar que para él terminará en empate. Esto con la intensión que tanto Universitario como Alianza Lima no se les terminen de acercar.

“Sabiendo que son rivales directos, creo que vendría bien un empate. Creo que un empate y nosotros ganar para seguir sacando ventaja“, fue su respuesta en Fútbol Como Cancha.

Santiago González (Foto: Sporting Cristal).

¿Universitario el nuevo puntero del Torneo Clausura?

Como siempre el fútbol peruano en medio de polémicas y esta vez se ha dado una muy importante. Esto debido a que el Poder Judicial determinó nulo la orden judicial que en un comienzo puso a Binacional en Primera División. Ante esto, el equipo debería abandonar inmediatamente el campeonato, lo cual haría que la tabla de posiciones tenga que ser modificada.

Si se toma la decisión de la salida del ‘Poderoso del Sur’, entonces todos sus partidos en el Torneo Clausura quedarían anulados. Es decir, ningún juego contaría en la tabla de posiciones. Teniendo a Cusco FC y Sporting Cristal como los más perjudicados, debido a que ellos ya jugaron con el cuadro de Juliaca, pese a que ganaron, ahora contarán como nulo y sus puntos se restarán.

Por ende, Universitario de Deportes subiría a lo más alto de la tabla con un total de 14 puntos. Sporting Cristal pasaría a ser segundo con 13 y Cusco FC estaría en el tercer puesto con 12 unidades.

Todo esto debería ser revisado por la FPF en la brevedad, sobre todo a puertas de una nueva fecha del Clausura.

¿Cuándo se jugará el Universitario vs. Alianza Lima?

Si bien se habló en un comienzo de un posible cambio de fecha y horario, por lo pronto todo queda igual. No hay ninguna modificación hasta el momento. Así que la jornada número siete del Torneo Clausura, Universitario recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate este domingo 24 de agosto desde las 17:30 horas de Perú.

