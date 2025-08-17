Es tendencia:
Sporting Cristal, único líder tras empate de Universitario: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025 y la acumulada de Liga 1

La 'U' no pudo en su visita a Huancayo y festeja Sporting Cristal. A falta de algunos partidos de la fecha 6, así se mueven las posiciones.

Por Hugo Avalos

Sport Huancayo le arrebató el triunfo a Universitario.
La fecha 6 terminará con Sporting Cristal como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Es que, tras el triunfo de los ‘Celestes’ en Juliaca, este domingo Universitario no pudo en un partido polémico ante Sport Huancayo e igualó 1-1. De esta manera, perdió la chance de igualar en puntos a los ‘Celestes’ en lo más alto.

Universitario de Deportes había comenzado ganando el partido en Huancayo con el golazo de Álex Valera a los 8 minutos. En el segundo tiempo, el conjunto ‘crema’ decayó luego del tanto anulado al propio Valera por presunto offside de José Carabalí. Y, poco después, recibió un duro golpe por el tanto de Javier Sanguinetti, quien decretó el 1-1 final.

Anteriormente, el sábado, Sporting Cristal demostró su gran momento con un primer tiempo apabullante para ganar en Juliaca. Fue 3-1 para los ‘Cerveceros’ ante Deportivo Binacional gracias a los tantos de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara. Junto a los ‘cremas’, son líderes con 16 unidades.

El sábado también destacó el triunfo de Alianza Lima en Matute por 3-1 ante ADT. Los penales de Hernán Barcos y Sergio Peña pudieron romper el cero y el gol de Alan Cantero sentenció el éxito blanquiazul, en lo que fue la despedida de Erick Noriega, quien se va al Gremio de Brasil.

La fecha 6 del Clausura termina este domingo con los partidos de Melgar ante Ayacucho FC en Arequipa , en el marco del estreno del segundo ciclo de Juan Reynoso en el ‘Dominó’. Y Cusco FC haciendo de local ante Alianza Atlético en un partidazo con mucho en juego.

Resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

  • Atlético Grau 1 (Tomás Sandoval 67′) – Comerciantes Unidos 2 (Julián Marchiori 35′ y Matías Sen -P- 89′) en Sullana.
  • Sport Boys 0Deportivo Garcilaso 1 (Kevin Sandoval 34′) en el Callao.

Sábado 16 de agosto

  • UTC 0Juan Pablo II College 0 en Cajabamba.
  • Deportivo Binacional 1 (Roger Torres 58′) – Sporting Cristal 3 (Fernando Pacheco 12′, Alejandro Pósito 16′ y Martín Távara 21′) en Juliaca.
  • Alianza Lima 3 (Hernán Barcos -P- 51′, Sergio Peña -P- 68′ y Alan Cantero 76′) – ADT 1 (D’Alessandro Montenegro 82′) en Matute.
Domingo 17 de agosto

  • Sport Huancayo 1 (Javier Sanguinetti 62′) – Universitario 1 (Álex Valera 8′) en Huancayo.
  • Melgar vs. Ayacucho FC, a las 03:00 p.m. en Arequipa.
  • Cusco FC vs. Alianza Atlético, a las 06:30 p.m. en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POSEQUIPOSPTSJVEDDG
1Sporting Cristal16651013
2Universitario de Deportes1464207
3Cusco FC1244007
4Deportivo Garcilaso1263305
5Club Alianza Lima1163212
6Sport Huancayo862220
7Alianza Atlético651310
8Juan Pablo II College66132-2
9Los Chankas64202-4
10ADT65203-4
11Cienciano551221
12Comerciantes Unidos55122-2
13Deportivo Binacional55122-2
14Foot Ball Club Melgar55122-2
15Atlético Grau45113-3
16Alianza Universidad45113-3
17Ayacucho FC45113-3
18Sport Boys46114-6
19UTC25023-4

Tabla de posiciones de la Acumulada de la Liga 1 Perú 2025

POSEQUIPOSPTSJVEDDG
1Universitario de Deportes5223164333
2Sporting Cristal4824153620
3Alianza Lima4824146414
4Cusco FC4622144421
5Alianza Atlético4023124710
6Deportivo Garcilaso3924116714
7Sport Huancayo372311482
8Foot Ball Club Melgar36239956
9ADT3023869-10
10Los Chankas2922787-5
11Cienciano282361075
12Atlético Grau2623689-4
13Juan Pablo II College25246711-10
14Sport Boys24246612-8
15Deportivo Binacional23235810-15
16UTC21235612-21
17Ayacucho FC19235414-16
18Comerciantes Unidos16233713-16
19Alianza Universidad15233614-20
