Sporting Cristal, único líder tras empate de Universitario: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025 y la acumulada de Liga 1

La fecha 6 terminará con Sporting Cristal como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Es que, tras el triunfo de los ‘Celestes’ en Juliaca, este domingo Universitario no pudo en un partido polémico ante Sport Huancayo e igualó 1-1. De esta manera, perdió la chance de igualar en puntos a los ‘Celestes’ en lo más alto.

Universitario de Deportes había comenzado ganando el partido en Huancayo con el golazo de Álex Valera a los 8 minutos. En el segundo tiempo, el conjunto ‘crema’ decayó luego del tanto anulado al propio Valera por presunto offside de José Carabalí. Y, poco después, recibió un duro golpe por el tanto de Javier Sanguinetti, quien decretó el 1-1 final.

Anteriormente, el sábado, Sporting Cristal demostró su gran momento con un primer tiempo apabullante para ganar en Juliaca. Fue 3-1 para los ‘Cerveceros’ ante Deportivo Binacional gracias a los tantos de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara. Junto a los ‘cremas’, son líderes con 16 unidades.

El sábado también destacó el triunfo de Alianza Lima en Matute por 3-1 ante ADT. Los penales de Hernán Barcos y Sergio Peña pudieron romper el cero y el gol de Alan Cantero sentenció el éxito blanquiazul, en lo que fue la despedida de Erick Noriega, quien se va al Gremio de Brasil.

La fecha 6 del Clausura termina este domingo con los partidos de Melgar ante Ayacucho FC en Arequipa , en el marco del estreno del segundo ciclo de Juan Reynoso en el ‘Dominó’. Y Cusco FC haciendo de local ante Alianza Atlético en un partidazo con mucho en juego.

Resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

Atlético Grau 1 (Tomás Sandoval 67′) – Comerciantes Unidos 2 (Julián Marchiori 35′ y Matías Sen -P- 89′) en Sullana.

(Tomás Sandoval 67′) – (Julián Marchiori 35′ y Matías Sen -P- 89′) en Sullana. Sport Boys 0 – Deportivo Garcilaso 1 (Kevin Sandoval 34′) en el Callao.

Sábado 16 de agosto

UTC 0 – Juan Pablo II College 0 en Cajabamba.

– en Cajabamba. Deportivo Binacional 1 (Roger Torres 58′) – Sporting Cristal 3 (Fernando Pacheco 12′, Alejandro Pósito 16′ y Martín Távara 21′) en Juliaca.

(Roger Torres 58′) – (Fernando Pacheco 12′, Alejandro Pósito 16′ y Martín Távara 21′) en Juliaca. Alianza Lima 3 (Hernán Barcos -P- 51′, Sergio Peña -P- 68′ y Alan Cantero 76′) – ADT 1 (D’Alessandro Montenegro 82′) en Matute.

Domingo 17 de agosto

Sport Huancayo 1 (Javier Sanguinetti 62′) – Universitario 1 (Álex Valera 8′) en Huancayo.

(Javier Sanguinetti 62′) – (Álex Valera 8′) en Huancayo. Melgar vs. Ayacucho FC , a las 03:00 p.m. en Arequipa.

, a las 03:00 p.m. en Arequipa. Cusco FC vs. Alianza Atlético, a las 06:30 p.m. en Cusco.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

POS EQUIPOS PTS J V E D DG 1 Sporting Cristal 16 6 5 1 0 13 2 Universitario de Deportes 14 6 4 2 0 7 3 Cusco FC 12 4 4 0 0 7 4 Deportivo Garcilaso 12 6 3 3 0 5 5 Club Alianza Lima 11 6 3 2 1 2 6 Sport Huancayo 8 6 2 2 2 0 7 Alianza Atlético 6 5 1 3 1 0 8 Juan Pablo II College 6 6 1 3 2 -2 9 Los Chankas 6 4 2 0 2 -4 10 ADT 6 5 2 0 3 -4 11 Cienciano 5 5 1 2 2 1 12 Comerciantes Unidos 5 5 1 2 2 -2 13 Deportivo Binacional 5 5 1 2 2 -2 14 Foot Ball Club Melgar 5 5 1 2 2 -2 15 Atlético Grau 4 5 1 1 3 -3 16 Alianza Universidad 4 5 1 1 3 -3 17 Ayacucho FC 4 5 1 1 3 -3 18 Sport Boys 4 6 1 1 4 -6 19 UTC 2 5 0 2 3 -4

Tabla de posiciones de la Acumulada de la Liga 1 Perú 2025

POS EQUIPOS PTS J V E D DG 1 Universitario de Deportes 52 23 16 4 3 33 2 Sporting Cristal 48 24 15 3 6 20 3 Alianza Lima 48 24 14 6 4 14 4 Cusco FC 46 22 14 4 4 21 5 Alianza Atlético 40 23 12 4 7 10 6 Deportivo Garcilaso 39 24 11 6 7 14 7 Sport Huancayo 37 23 11 4 8 2 8 Foot Ball Club Melgar 36 23 9 9 5 6 9 ADT 30 23 8 6 9 -10 10 Los Chankas 29 22 7 8 7 -5 11 Cienciano 28 23 6 10 7 5 12 Atlético Grau 26 23 6 8 9 -4 13 Juan Pablo II College 25 24 6 7 11 -10 14 Sport Boys 24 24 6 6 12 -8 15 Deportivo Binacional 23 23 5 8 10 -15 16 UTC 21 23 5 6 12 -21 17 Ayacucho FC 19 23 5 4 14 -16 18 Comerciantes Unidos 16 23 3 7 13 -16 19 Alianza Universidad 15 23 3 6 14 -20

