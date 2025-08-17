Sporting Cristal, único líder tras empate de Universitario: así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2025 y la acumulada de Liga 1

La fecha 6 terminará con Sporting Cristal como líder del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Es que, tras el triunfo de los ‘Celestes’ en Juliaca, este domingo Universitario no pudo en un partido polémico ante Sport Huancayo e igualó 1-1. De esta manera, perdió la chance de igualar en puntos a los ‘Celestes’ en lo más alto.
Universitario de Deportes había comenzado ganando el partido en Huancayo con el golazo de Álex Valera a los 8 minutos. En el segundo tiempo, el conjunto ‘crema’ decayó luego del tanto anulado al propio Valera por presunto offside de José Carabalí. Y, poco después, recibió un duro golpe por el tanto de Javier Sanguinetti, quien decretó el 1-1 final.
Anteriormente, el sábado, Sporting Cristal demostró su gran momento con un primer tiempo apabullante para ganar en Juliaca. Fue 3-1 para los ‘Cerveceros’ ante Deportivo Binacional gracias a los tantos de Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara. Junto a los ‘cremas’, son líderes con 16 unidades.
El sábado también destacó el triunfo de Alianza Lima en Matute por 3-1 ante ADT. Los penales de Hernán Barcos y Sergio Peña pudieron romper el cero y el gol de Alan Cantero sentenció el éxito blanquiazul, en lo que fue la despedida de Erick Noriega, quien se va al Gremio de Brasil.
La fecha 6 del Clausura termina este domingo con los partidos de Melgar ante Ayacucho FC en Arequipa , en el marco del estreno del segundo ciclo de Juan Reynoso en el ‘Dominó’. Y Cusco FC haciendo de local ante Alianza Atlético en un partidazo con mucho en juego.
Resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025
Viernes 15 de agosto
- Atlético Grau 1 (Tomás Sandoval 67′) – Comerciantes Unidos 2 (Julián Marchiori 35′ y Matías Sen -P- 89′) en Sullana.
- Sport Boys 0 – Deportivo Garcilaso 1 (Kevin Sandoval 34′) en el Callao.
Sábado 16 de agosto
- UTC 0 – Juan Pablo II College 0 en Cajabamba.
- Deportivo Binacional 1 (Roger Torres 58′) – Sporting Cristal 3 (Fernando Pacheco 12′, Alejandro Pósito 16′ y Martín Távara 21′) en Juliaca.
- Alianza Lima 3 (Hernán Barcos -P- 51′, Sergio Peña -P- 68′ y Alan Cantero 76′) – ADT 1 (D’Alessandro Montenegro 82′) en Matute.
Domingo 17 de agosto
- Sport Huancayo 1 (Javier Sanguinetti 62′) – Universitario 1 (Álex Valera 8′) en Huancayo.
- Melgar vs. Ayacucho FC, a las 03:00 p.m. en Arequipa.
- Cusco FC vs. Alianza Atlético, a las 06:30 p.m. en Cusco.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|J
|V
|E
|D
|DG
|1
|Sporting Cristal
|16
|6
|5
|1
|0
|13
|2
|Universitario de Deportes
|14
|6
|4
|2
|0
|7
|3
|Cusco FC
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|4
|Deportivo Garcilaso
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|5
|Club Alianza Lima
|11
|6
|3
|2
|1
|2
|6
|Sport Huancayo
|8
|6
|2
|2
|2
|0
|7
|Alianza Atlético
|6
|5
|1
|3
|1
|0
|8
|Juan Pablo II College
|6
|6
|1
|3
|2
|-2
|9
|Los Chankas
|6
|4
|2
|0
|2
|-4
|10
|ADT
|6
|5
|2
|0
|3
|-4
|11
|Cienciano
|5
|5
|1
|2
|2
|1
|12
|Comerciantes Unidos
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
|13
|Deportivo Binacional
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
|14
|Foot Ball Club Melgar
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
|15
|Atlético Grau
|4
|5
|1
|1
|3
|-3
|16
|Alianza Universidad
|4
|5
|1
|1
|3
|-3
|17
|Ayacucho FC
|4
|5
|1
|1
|3
|-3
|18
|Sport Boys
|4
|6
|1
|1
|4
|-6
|19
|UTC
|2
|5
|0
|2
|3
|-4
Tabla de posiciones de la Acumulada de la Liga 1 Perú 2025
|POS
|EQUIPOS
|PTS
|J
|V
|E
|D
|DG
|1
|Universitario de Deportes
|52
|23
|16
|4
|3
|33
|2
|Sporting Cristal
|48
|24
|15
|3
|6
|20
|3
|Alianza Lima
|48
|24
|14
|6
|4
|14
|4
|Cusco FC
|46
|22
|14
|4
|4
|21
|5
|Alianza Atlético
|40
|23
|12
|4
|7
|10
|6
|Deportivo Garcilaso
|39
|24
|11
|6
|7
|14
|7
|Sport Huancayo
|37
|23
|11
|4
|8
|2
|8
|Foot Ball Club Melgar
|36
|23
|9
|9
|5
|6
|9
|ADT
|30
|23
|8
|6
|9
|-10
|10
|Los Chankas
|29
|22
|7
|8
|7
|-5
|11
|Cienciano
|28
|23
|6
|10
|7
|5
|12
|Atlético Grau
|26
|23
|6
|8
|9
|-4
|13
|Juan Pablo II College
|25
|24
|6
|7
|11
|-10
|14
|Sport Boys
|24
|24
|6
|6
|12
|-8
|15
|Deportivo Binacional
|23
|23
|5
|8
|10
|-15
|16
|UTC
|21
|23
|5
|6
|12
|-21
|17
|Ayacucho FC
|19
|23
|5
|4
|14
|-16
|18
|Comerciantes Unidos
|16
|23
|3
|7
|13
|-16
|19
|Alianza Universidad
|15
|23
|3
|6
|14
|-20