Alianza Lima tomó una decisión radical después de las constantes expulsiones de Carlos Zambrano

En un reciente análisis del panorama futbolístico peruano, el canal L1 MAX, presentó una entrevista clave con Franco Navarro, actual director deportivo de Alianza Lima. Esta conversación se produjo tras la dolorosa derrota del equipo blanquiazul ante Cienciano, un resultado que ha puesto nuevamente en el ojo de la tormenta a Carlos Zambrano, cuya expulsión en dicho encuentro ha generado una ola de críticas y preocupaciones dentro de la institución.

Alianza Lima define el futuro de Carlos Zambrano

Navarro, conocido en el ámbito futbolístico como el “Pepón”, se mostró contundente y sin ambages en sus declaraciones a L1 MAX, asumiendo la responsabilidad que compete al club por las acciones de sus futbolistas. “Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos Zambrano en la interna”, afirmó.

Estas palabras no solo reflejan una autocrítica profunda, sino que también señalan la urgencia de abordar comportamientos específicos que están afectando el rendimiento y la imagen del equipo. La preocupación en Alianza Lima es palpable. La reiteración de expulsiones por parte de Carlos Zambrano no es un incidente aislado; se ha convertido en un patrón que amenaza con desestabilizar los objetivos deportivos del club.

Carlos Zambrano en Alianza Lima este 2025. (Photo by Raul Sifuentes/Getty Images)

Alianza Lima buscará encaminar su rumbo

El mensaje de Franco Navarro es inequívoco: la directiva y el cuerpo técnico no eludirán la tarea de abordar este problema de manera frontal y decidida. La intención es clara: evitar que actitudes individuales comprometan el desempeño colectivo y los resultados futuros. Si Alianza Lima aspira seriamente a pelear por el Torneo Clausura 2025, es imperativo que resuelva estas fricciones internas y asegure que todos los jugadores estén alineados con la disciplina y los valores del club.

Pero la visión de Navarro no se limitó únicamente a la autocrítica. A pesar de reconocer las deficiencias, el director deportivo también inyectó una dosis de pragmatismo y resiliencia, dejando claro que no se debe caer en el derrotismo. Con una firmeza que caracteriza su trayectoria, Navarro enfatizó la necesidad de reaccionar y mostrar carácter en lo que resta de la Liga 1.

Mensaje para los jugadores de Alianza Lima

“Hay que tratar de poner el pecho, seguir adelante porque esto no termina y hay que seguir”, sentenció. Este llamado a la acción busca infundir un espíritu de lucha y perseverancia en el plantel, recordándoles que la competición es una carrera de largo aliento y que cada partido es una oportunidad para redimirse y demostrar el verdadero potencial de Alianza Lima. La exigencia ahora es competir con la intensidad y el compromiso que el club y su afición merecen.