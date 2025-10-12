El “clásico moderno” entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, un partido crucial para el Torneo Clausura de la Liga 1, ha sido suspendido. Originalmente programado para el miércoles 15 de octubre en el Estadio Nacional, el encuentro no se realizará en esa fecha debido a la falta de garantías de seguridad. La decisión surge a raíz de la solicitud de las autoridades policiales, quienes priorizarán el control de diversas protestas y marchas sociales convocadas en Lima para ese día.

Novedades para el Sporting Cristal vs. Universitario

Esta postergación impacta directamente la definición del Torneo Clausura, ya que enfrenta al líder del torneo, Universitario, con su principal escolta, Sporting Cristal. La Policía Nacional del Perú oficializó su retiro de las garantías de orden interno días antes del encuentro deportivo tan importante, obligando a un reajuste del calendario deportivo por medidas que escapan de sus manos.

Sporting Cristal vs. Universitario tienen nueva fecha. (Foto: X).

La Liga de Fútbol Profesional ha convocado a una reunión para este lunes 13 de octubre en la Videna con representantes de ambos clubes, según adelantó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta personal de Twitter. El objetivo es negociar y definir una nueva fecha para el partido de la jornada 14 que satisfaga tanto las necesidades deportivas como las de seguridad.

Nueva fecha para el Sporting Cristal vs. Universitario

La alternativa más considerada para la reprogramación es que el partido se juegue después de la jornada 16 del Torneo Clausura. Esto permitiría a los equipos cumplir con sus compromisos inmediatos y evitaría conflictos logísticos en el apretado calendario de la Liga 1. De concretarse, el clásico se disputaría a finales de octubre o principios de noviembre, una vez concluidas las fechas subsiguientes.

La relevancia de este partido es innegable, ya que podría ser decisivo para el ganador del Clausura. Universitario busca afianzar su liderato y acercarse al tricampeonato, mientras que Sporting Cristal necesita la victoria para reducir la brecha y asegurar su lugar en los play-offs finales. La reprogramación, aunque necesaria, añade un elemento de suspenso a la fase final del campeonato.

Sporting Cristal vs. Universitario deben decidir

Se espera que la Liga 1 emita un comunicado oficial tras la reunión del lunes, detallando la nueva fecha, hora y posible sede del encuentro. Los aficionados, que ya habían adquirido sus entradas o se preparaban para ver el partido, deberán esperar el anuncio, pero todo indica que este crucial enfrentamiento se disputará una vez superadas las fechas inmediatas del calendario.