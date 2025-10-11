Desde Chile revelaron el nombre del próximo entrenador de la Bicolor: “Para asumir como DT de Perú”

La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador con miras a las próximas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030. Se está trabajando lo más rápido posible en encontrar al indicado para que tome el puesto. Pero si bien en el Perú todavía no se tiene un nombre claro, desde Chile llegó la información del nombre del que tomaría las riendas de la ‘Bicolor’.

Si bien Jean Ferrari todavía no ha dado indicios del que sería el nuevo entrenador, en el país sureño ya tienen el nombre del que tomaría la posta de Manuel Barreto, quien es el último DT que tiene el conjunto patrio en estos momentos.

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF (Foto: FPF).

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

En Chile dieron a conocer que el próximo entrenador de la Selección Peruana sería Gustavo Álvarez. Un nombre bastante particular, pues se ha voceado bastante la posibilidad que llegue al Perú, pero las últimas declaraciones que ha dado han hecho que en el país sureño den a conocer que su destino estaría en la Videna.

“En la U anticipan que Álvarez dejará el club en diciembre para asumir como DT de Perú. El propio entrenador dejó entrever que se marchará pese a que su contrato termina en 2026″, fue lo que publicó el medio El Mercurio, dejando en claro que el DT estaría llegando para las fiestas navideñas al Perú.

Gustavo Álvarez, actual DT de Universidad de Chile (Foto: Getty).

¿Qué dijo Gustavo Álvarez sobre su futuro?

En la última conferencia de prensa que tuvo Álvarez se le consultó sobre su destino, este dejó en claro que todavía no sabe que pasará en el futuro. Dejando una puerta abierta para poder marcharse a final de año, lo que ha hecho que se prendan las alarmas en la U. de Chile.

“Todos los años dije lo mismo, en todos los clubes dije que cuando llegue el fin de año, y ya viendo las cosas en perspectiva y no en el medio, uno está más lúcido como para tomar buenas decisiones y lo mejor para la carrera personal. Entonces, llegado el fin de año veremos cuál será el futuro. Mientras tanto, uno está centrado en el día a día y no es momento de tomar decisiones, pero sí de estimar y evaluarlas en esa fecha”, sostuvo el entrenador.

De igual forma, se quejó con la directiva que no le terminó de dar lo que pedía para lograr competir al más alto nivel, esto después que no le permitan fichar más jugadores.

“Para competir en el torneo internacional, yo creo que se necesita un plantel más extenso. Estoy muy conforme con los jugadores, no hablo de cambios de jugadores, sino de más jugadores, como lo dije a mitad de año. Porque eso te permite afrontar en forma más equilibrada, teniendo más variantes”, sentenció.

