Cusco FC expone a Edwin Ordoñez tras polémicas ante Sport Huancayo: “¿Para qué declaran a la prensa?”

Álvaro Ampuero y Ricardo Lagos dejaron un contundente mensaje en redes sociales en contra de un Edwin Ordoñez que fue protagonista del Cusco FC vs. Sport Huancayo. Descubre exactamente qué dijeron.

El triunfo de Sport Huancayo ante Cusco FC del día de ayer dejó distintas polémicas arbitrales. El 2-1 en el marcador casi al final del cotejo trajo consigo el reclamo contundente de varios jugadores imperiales que no dudaron en exponer las decisiones de Edwin Ordóñez, quien estuvo al frente del trámite y que una vez más es tendencia por su rendimiento dentro del campo de juego.

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El segundo gol de Sport Huancayo fue vía penal luego de una presunta falta de Álvaro Ampuero en contra Juan David Martínez. En una acción que demoró en revisarse en las oficinas del VAR y que no tuvo el acercamiento de Edwin Ordóñez a las pantallas ante una paridad de criterio, el defensor imperial y Ricardo Lagos expresaron su total enojo y frustración en redes sociales.

¿Qué dijeron exactamente Álvaro Ampuero y Ricardo Lagos en contra del árbitro Edwin Ordóñez?

“Una más nos roba el mismo y no pasa nada. Se ríen en nuestra cara y todo sigue igual. Así nunca va a mejorar nuestro fútbol”; escribió Álvaro Ampuero en su cuenta oficial de Instagram. Luego, las quejas en contra del árbitro Edwin Ordóñez siguieron y con mucho más énfasis por sus decisiones en el duelo entre Sport Huancayo vs. Cusco FC. “Ya ni disimulan, ni la revisan. Escandaloso“.

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Fuente: Instagram.

Ricardo Lagos tampoco se quedó callado y complementó los videos expuestos por su compañero de equipo. “Ahora suspensión a los jugadores por quejarse de las locuras que hacen los árbitros que son humanos y se equivocan sí, pero son tan evidentes durante todo el partido. Ya bájenle un poquito y no sean evidentes el penal es una de las muchas decisiones que tomó ese árbitro y saquen el audio cuando dice para qué declaran a la prensa”.

Siendo más drástico, el defensor de Cusco FC finalizó su postura con el siguiente mensaje: “Los jugadores estamos condicionados a jugar y cerrar el c*lo. No se dan cuenta que también pertenecemos a un club que nos contratan por resultados. Qué hacen, ¿una fecha al árbitro y ya? Este monopolio que han convertido está destruyendo todo y no hacen nada fecha tras fecha“.

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Fuente: Instagram.

¿Cómo quedaron Sport Huancayo y Cusco FC en el Torneo Clausura 2026?

Luego del triunfo de ayer por 2-1 en condición de local, Sport Huancayo alcanzó la cima absoluta del Torneo Clausura 2026 con 25 puntos, a la espera de lo que puedan hacer los demás rivales al término de la fecha 12. Por otro lado, Cusco FC se quedó en 18 unidades y se ubica en el décimo puesto del campeonato. Si bien todavía tiene chances de luchar por el título, el hecho de perder dos veces de forma consecutiva los aleja con relación a los candidatos que sí vienen sumando.

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