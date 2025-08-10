Es tendencia:
Pablo Ceppelini le envió mensaje directo al hincha tras marcar el gol del triunfo en Alianza Lima

El volante uruguayo no se guardó nada y se refirió a la hinchada finalizado el encuentro ante Ayacucho FC. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Pablo Ceppelini habló tras el duelo ante Ayacucho FC.
© Composición Bolavip PerúPablo Ceppelini habló tras el duelo ante Ayacucho FC.

Alianza Lima consiguió un valioso triunfo por 1-0 frente a Ayacucho FC en la ciudad de Huamanga por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Luego del partido que se llevó a cabo en el estadio de Las Américas, Pablo Ceppelini conversó con los medios de comunicación a su regreso a la capital horas después.

Recordemos que, el volate uruguayo fue considerado uno de los mejores refuerzos en el inicio de la presente temporada. Sin embargo, luego de que sufrió una complicada lesión, no volvió a mostrar el mismo nivel.

El mensaje de Pablo Ceppelini al hincha de Alianza Lima

“El partido bien. Nos tocó jugar en una cancha complicada, sabemos lo que es la altura en Ayacucho, pero felizmente pudimos sacar los tres puntos que son valiosos para seguir prendidos arriba en el Clausura”, expresó en primera instancia.

Asimismo, aprovechó en enviarle un inesperado mensaje a la hinchada del cuadro ‘blanquiazul’: “Que apoye, que se ilusione y que el miércoles saldremos con la esperanza en la Copa“.

Por otro lado, se refirió a la charla que tuvo con Hernán Barcos previo al penal. “Se lo pedí a Hernán, ya me ha dejado penales en otros clubes que hemos compartido. Lo bueno es que pudo convertir y eso también me sirve para recuperar la confianza”.

Penal de Alianza Lima

El gol de Pablo Ceppelini llegó cuando se jugaba el minuto 76 a través de un penal, el cual fue cobrado por el árbitro principal luego de la mano de José Ataupillco.

Y es que el defensor de Ayacucho FC intentó frenar con marca personal a Matías Succar, impidiendo que reciba el balón en el área rival. Si bien en primera instancia el juez no vio la mano, luego de revisar el VAR cambió su decisión.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción cuando se enfrente a Universidad Católica de Ecuador por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Dicho encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de agosto desde las 19:30 horas de Perú y tendrá lugar en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva.

