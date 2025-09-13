Cecilio Waterman llegó a Alianza Lima en la temporada 2024 para resolver el problema del gol. Si bien el equipo íntimo tenía a Hernán Barcos, desde la institución buscando un delantero más joven para que tenga más protagonismo que el ‘Pirata’.
Pero el delantero Cecilio Waterman tuvo muchas lesiones en su tiempo en Alianza Lima. De hecho registró dos lesiones musculares y una fractura de hombro, por lo que se perdió 21 partidos en total.
Ahora el destino giró a su favor tras irse de Alianza Lima. Dejando Perú para irse a Chile, el delantero Cecilio Waterman fichó por Coquimbo Unido y ahora se consagró campeón virtualmente con 7 fechas de anticipación.
Y quizá lo más increíbles es que mucho se debe a Cecilio Waterman. El ex delantero de Alianza Lima, que solo marcó 5 goles en 19 partidos, ahora registra con Coquimbo Unido 10 goles en 25 partidos.
¿Con qué club será campeón Cecilio Waterman?
Cecilio Waterman está a nada de ser campeón en Chile. A falta de 7 fechas para terminar el torneo, Coquimbo Unido tiene 56 puntos mientras que el segundo es O’Higgins con 41 unidades.
Los números de Cecilio Waterman en Alianza Lima
Cecilio Waterman estuvo una temporada en Alianza Lima, pero padeció muchas lesiones. Incluso tuvo una fractura de hombro, lo que lo obligó a perderse 14 partidos tras estar en para 98 días.
¿Cuánto gana Cecilio Waterman?
Cecilio Waterman gana 8 mil dólares mensuales en Coquimbo Unido, según el reporte oficial de Salary Sport. Hay que mencionar que en su tiempo en Alianza Lima ganaba 10 mil dólares.
