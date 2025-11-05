Es tendencia:
El jugador de Alianza Lima que los hinchas piden que sea titular siempre: “Significa triunfo”

El jugador que se ha convertido en el amuleto de Alianza: cada vez que es titular, el equipo gana. Los hinchas lo piden en todos los partidos.

Por Aldo Cadillo

Fernando Gaibor jugando en Alianza Lima.
© Alianza Lima.Fernando Gaibor jugando en Alianza Lima.

En Alianza Lima hay un jugador que se ha ganado la confianza total del hincha blanquiazul. No solo por su entrega en la cancha, sino por una estadística que parece irrefutable: cada vez que él juega desde el arranque, el equipo termina ganando. Y esto se vio reflejado tras el triunfo ante Chankas en la altura de Andahuaylas.

Se trata de Pablo Ceppelini, quien se ha convertido en el “amuleto” de la temporada para muchos fanáticos de Alianza Lima. Si bien sus constantes salidas nocturnas generan malestar, en redes sociales los comentarios no paran de destacarlo.

“Ceppelini siempre tiene que ser titular”. “Ceppelini titular significa triunfo, juguemos siempre con un volante ofensivo, por favor”, fueron los comentarios que dejaron los hinchas de Alianza Lima en la red social X.

Su aporte no solo se refleja en actitud, sino también en rendimiento: cuando ha sido titular, Alianza Lima sumó más puntos por partido y mostró una mejor solidez en ataque y defensa con Pablo Ceppelini.

Hinchas de Alianza Lima destacan a Pablo Ceppelini. (Foto: X)

El mensaje del hincha de Alianza Lima a Pablo Ceppelini

Los hinchas de Alianza Lima no tienen dudas: cada vez que Pablo Ceppelini está en el once, el equipo gana. Su presencia se ha convertido en un verdadero amuleto íntimo. El rendimiento de este futbolista ha convencido a la hinchada blanquiazul, que en redes exige que sea titular en todos los partidos. Sus números y energía en la cancha lo respaldan.

La radical postura de Alianza Lima ante las salidas nocturnas de Pablo Ceppelini y Carlos Zambrano

El propio Néstor Gorosito habría tomado nota de esa tendencia y analiza mantenerlo desde el inicio en los últimos partidos de la Liga 1. En La Victoria, todos lo tienen claro: su presencia en el once se ha vuelto sinónimo de triunfo.

Imagen
Pablo Ceppelini jugando para Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto dinero gana Pablo Ceppelini?

Pablo Ceppelini gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según la información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 300 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima?

Pablo Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

  • Pablo Ceppelini es jugador de Alianza Lima y se le considera un “amuleto” de triunfo.
  • El volante Pablo Ceppelini tiene un sueldo mensual de $25 mil dólares en Alianza Lima.
  • Ceppelini tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según Transfermarkt.
aldo cadillo
Aldo Cadillo
