El futuro de Piero Quispe podría dar un giro inesperado. En medio del complicado presente de Universitario en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores, el volante aparece nuevamente en el radar crema.

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Actualmente, Piero Quispe tiene vínculo con Sydney FC hasta finales de mayo, tras lo cual deberá regresar a Pumas UNAM, club dueño de su pase. Ahí es cuando ingresa la figura de Universitario.

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa de YouTube ‘Colectivo World’, el mediocampista no pierde de vista lo que ocurre en Ate: “Piero Quispe termina el préstamo con Sydney FC a finales de mayo y tiene que volver a Pumas. Yo creo que tiene una posibilidad de transferencia importante. Él está muy atento a lo que pasa en Universitario y no descarta la posibilidad de regresar”.

El panorama no es sencillo, ya que el volante también maneja opciones en el extranjero. El propio Gustavo Peralta detalló el abanico de posibilidades: “Tienen algunas posibilidades en Argentina, Brasil, en el mismo México y la MLS. Podría darse el caso de un club de Europa, no tan grande, pero no descarta la ‘U’”.

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Piero Quispe puede volver a Universitario

A pesar de las alternativas, el factor emocional podría jugar un papel clave. Universitario atraviesa un momento delicado y el regreso de un jugador identificado con el club podría significar un impulso anímico importante de cara al Torneo Clausura.

Así, el nombre de Piero Quispe vuelve a tomar fuerza en tienda crema. No hay nada cerrado, pero la puerta está abierta y cuando se trata de la ‘U’, las decisiones muchas veces pasan por el corazón.

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Piero Quispe en un partido con Sydney. (Foto: Sydney)

¿Hasta cuándo Piero Quispe tiene contrato con Sydney?

Piero Quispe está en calidad de préstamo en Sydney FC y su vínculo termina en junio del 2026. De ahí tiene que regresar a Pumas de México, club con el que tiene contrato hasta diciembre del 2026, pero lo más probable es que sea transferido.

¿Cuánto vale actualmente Piero Quispe?

Piero Quispe vale 2 millones de euros a sus actuales 24 años, según la cuenta oficial de la página web Transfermarkt.

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Datos claves

Piero Quispe termina su préstamo actual con el Sydney FC a finales de mayo.

El club Pumas UNAM es el dueño oficial del pase del mediocampista peruano.

Quispe maneja ofertas en Argentina, Brasil, México, MLS y posiblemente en algún club europeo.