El jugador que impresionó a Rabanal y podría ser la gran sorpresa de Universitario para el Clásico

Universitario de Deportes está presentando cambios en estos últimos partidos. Javier Rabanal está probando algunos jugadores que le han parecido muy buenos y que son de su agrado en el once titular. Pero hay uno que genera una gran polémica, pues no se esperaba que en este momento sea el titular del equipo. No obstante, al español le gusta bastante.

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Se trata de Miguel Vargas, que hasta ahora venía siendo un jugador secundario en el plantel. Casi no tenía oportunidades para estar en el equipo titular, pero todo indica que para el DT español podría ser considerado como alguien de primer nivel. Por esa razón en los últimos dos juegos ha estado desde el inicio y esto podría mantenerse para el Clásico.

El periodista Gustavo Peralta habló con respecto la situación, comentando el gusto del entrenador. Quien desde inicio de año, ya había mostrado una inclinación por el popular ‘Manotas’, pero que terminó usando a Diego Romero. Ahora la situación podría cambiar.

“Desde que inició el torneo dijimos que a Rabanal le gusta Vargas. Va a tapar Romero, pero quedan dudas. Rabanal va a tener menos días a Romero porque estará con la selección peruana”, explicó en Hablemos de Max.

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🎙️ @Gustavo_p4: "Desde que inició el torneo dijimos que a Rabanal le gusta Vargas".#HablemosDeMAX #universitario



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La oportunidad para Miguel Vargas en Universitario

El parón por la fecha FIFA va a beneficiar completamente a Miguel Vargas. Esto básicamente por el motivo que se quedará a trabajar con el equipo, mientras que Diego Romero se irá con la Selección Peruana. Esto puede ayudar bastante para que el nacido en Chile termine de convencer y se gane el puesto de cara al Clásico.

Recordemos que en este partido podría ser muy importante para la ‘U’ y para la continuidad de Javier Rabanal. Por lo que el español tiene que poner a los mejores para intentar vencer a Alianza Lima que por ahora está pasando por un tremendo momento. La portería es un puesto sensible, por lo que tiene que ver a quien usará esperando que le termine funcionando de la mejor manera.

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Miguel Vargas (Foto: Universitario).

Miguel Vargas le saca ventaja a Diego Romero

Si hablamos de números fríos, Diego Romero hoy está por debajo de Miguel Vargas. Pues claro, si bien ha disputado más partidos en lo que va de la Liga 1, también le han hecho más goles y tiene la misma cantidad de porterías en cero que su rival por el puesto.

Diego Romero celebrando (Foto: Universitario).

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Los números de Diego Romero y Miguel Vargas:

Diego Romero

Partidos: 6

Goles en contra: 7

Arco en cero: 2

Minutos: 540

Miguel Vargas:

Partidos: 2

Goles en contra: 0

Arco en cero: 2

Minutos: 180

Datos Claves

Miguel Vargas fue titular los últimos dos juegos bajo la dirección de Javier Rabanal.

fue titular los últimos bajo la dirección de Javier Rabanal. El portero registra cero goles en contra y dos arcos invictos en 180 minutos .

y dos arcos invictos en . Diego Romero dejará el puesto temporalmente debido a su convocatoria con la selección peruana.