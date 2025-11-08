El tricampeonato de Universitario no solo trajo gloria deportiva, sino también una importante inyección económica. Según se conoció, el club recibió 600 mil dólares por parte de la Conmebol y 354 mil dólares otorgados por GOLPERU por coronarse con el título de la Liga 1.

En total, Universitario acumula cerca de un millón de dólares, cifra que podría destinarse a reforzar su plantel de cara al próximo año, especialmente con la búsqueda de un delantero extranjero de jerarquía para la Copa Libertadores 2026.

Según la información que se viene manejando, la administración de Universitario contemplaba recibir este ingreso y ya hacia proyecciones sobre qué delantero podría comprar para la Copa Libertadores, uno que sea del perfil de Claudio Spinelli.

Con este nuevo impulso financiero, Universitario da un paso clave en su planificación para 2026, año en que buscará mantener su dominio en la Liga 1 y competir a gran nivel en la Copa Libertadores 2026.

La foto de Universitario tricampeón de la Liga 1. (Foto: Universitario)

Ahora el destino de ese dinero estará en buscar un goleador internacional que demuestre el poder de Universitario en la Copa Libertadores 2026. Ya lo dijo Franco Velazco, administrador del cuadro crema, que la idea es ir por un delantero del perfil de Claudio Spinelli.

