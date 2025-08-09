VIDEO: Pablo Ceppelini marcó golazo de penal para el 1-0 de Alianza Lima vs. Ayacucho

Pablo Ceppelini abrió el marcador 1-0 en el duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho. Jugando por la fecha 5 del Torneo Clausura, el volante anotó de penal en el segundo tiempo tras un fuerte remate al medio del arco.

Publicidad

Publicidad

Engañando por completo al portero Juan David Valencia, el volante Pablo Ceppelini cambió su remate por gol al minuto 76 del partido. Con esto, Alianza Lima gana 1-0 a Ayacucho por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Gol de Ceppelini para el 1-0 de Alianza vs. Ayacucho

Hay que mencionar que en la previa del remate de penal, Pablo Ceppelini se acercó a Hernán Barcos para pedirle el disparo. El ‘Pirata’ aceptó sin problemas y el mediocampista pudo cobrar su revancha en el Alianza Lima vs. Ayacucho.

Publicidad

Publicidad

Tan señalado por su bajo rendimiento como por su vida nocturna, al final el gol de Pablo Ceppelini le dio el triunfo por 1-0 a Alianza Lima ante Ayacucho. Consiguiendo así los tres puntos en la fecha 5 del Torneo Clausura, los íntimos siguen dando pelea.

ver también Alianza Lima venció a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Alianza venció a Ayacucho con gol de Ceppelini

En un cotejo que se mostró complicado para Alianza Lima en la previa del partido, al final el ritmo del duelo estuvo bien manejado. Es cierto que el cuadro íntimo no contó con grandes ocasiones de gol, pero tampoco tuvo sobresaltos sino hasta el final del partido.

Luego del tanto de Pablo Ceppelini, Ayacucho se creció y buscó el gol del empate. Exigiendo hasta en dos oportunidades al portero Guillermo Viscarra, el guardameta salvó su arco y permitió que los íntimos ganen 1-0 de visita.

Publicidad