Alianza Lima confirmó su salida y será el primer refuerzo de Juan Reynoso en Melgar

Alianza Lima sorprendió a todo el Perú con un anuncio que nadie esperaba tras el partido frente a Ayacucho FC. El cuadro ‘blanquiazul’ tras lograr un triunfo de 1-0 en el Estadio Ciudad de Las Américas dio a conocer una nueva baja. Se trata de un jugador que llegó con la intensión de convertirse en figura, pero nunca rindió como se esperaba.

Nos estamos refiriendo a Jhamir D’Arrigo, que esta temporada no tuvo el protagonismo que se podía esperar. El extremo de 25 años no consiguió llenarle los ojos a Néstor Gorosito en el año. Esto hizo que no sea tomado en cuenta para el Torneo Clausura y con ello se buscara su salida, en un comienzo como préstamo, pero se decidió al final que sea una venta.

Anuncio de la salida de Jhamir D’Arrigo (Foto: Alianza Lima).

Ahora se convertirá en el primer jugador que llegará a reforzar a Melgar con la llegada de Juan Reynoso. El técnico nacional espera poder recuperar a este jugador que en su momento en el ‘Dominó’ fue un dolor de cabeza para las defensas rivales, sobre todo a la hora de jugar en condición de local. Pues con la altura se lograba destacar muy bien.

¿Por qué Jhamir D’Arrigo fracasó en Alianza Lima?

El fichaje de Jhamir D’Arrigo se dio en un momento en el que el club no tenía un esquema seguro. Se le trajo pensando como un extremo, pero luego terminó jugando como carrilero en una línea de cinco, esto le terminó perjudicando mucho. Aparte, su falta de decisión en el último pase fue algo que se le reclamaba mucho. Pues no llegaba a resolver de la mejor forma las chances que tenía en el ataque.

Jhamir D’Arrigo (Foto: Alianza Lima).

Esto fue algo que le terminó factura en un equipo que es muy competitivo en el que se busca ganar en todo momento. Por esa razón terminó siendo muy criticado, lo cual terminó haciendo que su nivel baje considerablemente. No fue ni la sombra de lo que llegó a ser en Melgar, en donde era siempre muy decisivo en el tramo final de la cancha.

Una mal inversión por Jhamir D’Arrigo

Hablamos que Alianza Lima invirtió 500 mil dólares en la compra de Jhamir D’Arrigo. Un pago impresionante por un jugador en la Liga 1, por lo que se esperaba bastante por él. Pero a la hora de la hora no resultó nada bien este fichaje que quedará como uno de los peores teniendo en cuenta el costo.

Jhamir D’Arrigo se va vendido (Foto: X).

Ahora, se ha conocido por medio del periodista Gerson Cuba que se trata de una venta su salida de Alianza. Pero no se ha dado a conocer la cifra que estará pagando el elenco de Reynoso por este jugador. Lo más probable que no sea ni el 50% de lo que se pagó inicialmente por él. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel mostrado en esta temporada 2025.

Los números de Jhamir D’Arrigo en Alianza Lima

Llegó en el año 2024 desde Arequipa y desde ese momento hasta ahora ha llegado a jugar un total de 43 partidos, anotó dos goles y dio cuatro asistencias en 1743 partidos. Si analizamos el costo beneficio, Alianza pagó aproximadamente 83 mil dólares por seis anotaciones.

