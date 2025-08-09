Es tendencia:
Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El cuadro 'íntimo' se medirá ante los 'zorros' en la ciudad de Ayacucho. Conoce todos los detalles del encuentro.

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

  • Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC / Torneo Apertura 2025
  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima / Torneo Clausura 2022
  • Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC / Torneo Apertura 2022
  • Alianza Lima 4-1 Ayacucho FC / Torneo Clausura 2021
  • Alianza Lima 1-2 Ayacucho FC / Torneo Clausura 2020
Dónde ver Alianza Lima vs. Ayacucho FC

El duelo entre 'blanquiazules' y 'zorros'  será transmitido a través de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante partido, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

Posibles alineaciones de Alianza Lima y Ayacucho FC

Ayacucho FC: Valencia; Caro, León, Ataupilco, Yovera; Bilbao; Aquino, Orué, Arakaki, Ramírez y Pérez.

Alianza Lima: Viscarra; Estrada, Zambrano, Noriega, Trauco; Burlamaqui, Gaibor, Ceppelini; Gentile, Quevedo y Succar.

¡Bienvenidos a la cobertura de Alianza Lima vs. Ayacucho FC!

Ayacucho FC recibe a Alianza Lima en lo que será uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Ambos equipos buscan una victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones.

Por Nicole Cueva

Alianza Lima se medirá ante Ayacucho FC por la fecha 5 del Clausura.
© Composición Bolavip PerúAlianza Lima se medirá ante Ayacucho FC por la fecha 5 del Clausura.

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando mida fuerzas ante Ayacucho FC en lo que será la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ buscará reencontrarse con el triunfo luego del empate con Sporting Cristal en la fecha pasada. Actualmente, el equipo de Néstor Gorosito se ubica en el sexto lugar de la tabla con tan solo cinco puntos, de los 15 posibles.

Los ‘zorros’, en tanto’, atraviesan una realidad distinta, ya que su objetivo será sumar de a tres para poder salir de la zona de descenso.

