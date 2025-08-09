Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Ayacucho FC recibe a Alianza Lima en lo que será uno de los duelos más atractivos de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Ambos equipos buscan una victoria que les permita escalar en la tabla de posiciones.

Por su parte, Bolavip Perú contará con todos los detalles del vibrante partido, así como también los goles, las declaraciones de los protagonistas y mucho más.

El duelo entre 'blanquiazules' y 'zorros' será transmitido a través de L1 Max bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Asimismo, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming L1 Play .

Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ buscará reencontrarse con el triunfo luego del empate con Sporting Cristal en la fecha pasada. Actualmente, el equipo de Néstor Gorosito se ubica en el sexto lugar de la tabla con tan solo cinco puntos, de los 15 posibles.

Los ‘zorros’, en tanto’, atraviesan una realidad distinta, ya que su objetivo será sumar de a tres para poder salir de la zona de descenso.