Ver EN VIVO y GRATIS Alianza Lima vs. Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

Alianza Lima volverá a la acción en la competencia cuando mida fuerzas ante Ayacucho FC en lo que será la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2025.
Por su parte, el cuadro ‘blanquiazul’ buscará reencontrarse con el triunfo luego del empate con Sporting Cristal en la fecha pasada. Actualmente, el equipo de Néstor Gorosito se ubica en el sexto lugar de la tabla con tan solo cinco puntos, de los 15 posibles.
Los ‘zorros’, en tanto’, atraviesan una realidad distinta, ya que su objetivo será sumar de a tres para poder salir de la zona de descenso.
