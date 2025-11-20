El potente mensaje que Burlamaqui le mandó a Gorosito por su duro presente en Alianza Lima: “Me complicó…”

El presente de Alianza Lima sigue siendo tema central en el fútbol peruano y, en medio de las críticas hacia el rendimiento del equipo, apareció una voz inesperada: Alessandro Burlamaqui, quien envió un mensaje contundente sobre Néstor Gorosito y el difícil momento que vive el club.

En charla para L1 MAX, Alessandro Burlamaqui fue directo y dejó claro que, pese a las turbulencias internas de Alianza Lima, mantiene un respeto absoluto por el técnico Néstor Gorosito: “El técnico confió en mí, me ponía en las prácticas y yo trataba de responderle en el campo”, declaró.

Este mensaje llega en un momento clave para Alianza Lima, pues está pronto a jugar los Play Offs de la Liga 1 ante Sporting Cristal y Cusco FC. Así pues, el volante también contó el mal momento que vivió en Alianza: “La lesión me complicó, pero son cosas con lo que convivimos que te corta rachas buenas, aunque sabemos que es una carrera larga”.

Las declaraciones de Alessandro Burlamaqui funcionan como una defensa pública hacia Néstor Gorosito, que ha sido fuertemente cuestionado por hinchas y analistas tras el momento que vive Alianza Lima en la Liga 1.

Alessandro Burlamaqui con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué dijo Alessandro Burlamaqui sobre Néstor Gorosito?

Alessandro Burlamaqui resaltó que, más allá de las dificultades, el plantel siempre tuvo claro el mensaje de Néstor Gorosito y la idea futbolística que intentó imponer en Alianza Lima.

ver también Gorosito mueve sus fichas: el sorpresivo once de Alianza Lima para enfrentar a UTC en Matute

Las palabras del volante no pasan desapercibidas. En momentos donde abundan críticas y especulación, Alessandro Burlamaqui eligió respaldar a Néstor Gorosito y Alianza Lima: “Cuando uno llega a Alianza, el entorno te dice lo que significa el club y lo que debes dejar en el campo. Llevamos tres años sin campeonar y el próximo año está en nuestras manos”.

¿Cuánto dinero gana Alessandro Burlamaqui?

Alessandro Burlamaqui gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport.

¿Hasta cuándo Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima?

Alessandro Burlamaqui tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2028, según la información oficial de Transfermarkt.

