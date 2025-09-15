El reemplazo de Paolo Guerrero: máximo goleador de la Liga 1 sueña con jugar en la Selección Peruana

La inminente retirada de Paolo Guerrero dejará un vacío significativo en la delantera de la Selección Peruana, una posición donde la escasez de talento goleador es palpable. Ante este panorama, surge la pregunta de quién podría asumir la responsabilidad de generar los goles necesarios para el equipo nuestro. En medio de esta incertidumbre, una voz destacada de la Liga 1, Facundo Callejo, ha expresado su interés en vestir la camiseta de la Blanquirroja, abriendo un debate sobre las posibilidades de su nacionalización y su impacto en el combinado nacional.

Posible delantero para la Selección Peruana

Facundo Callejo, atacante argentino de 33 años que milita en Cusco FC, ha dejado en claro su aprecio por Perú, manifestando que su deseo de jugar en la selección va más allá del ámbito futbolístico. “No tengo bien claro cómo son las leyes con respecto a la nacionalización, pero sí me gustaría. Siempre lo dije, es un país que quiero, va más allá del fútbol, el aprecio que tengo a todo el pueblo peruano. De mi país, sé que nos colaboraron con Las Malvinas y esto a mí me moviliza mucho. Al peruano lo quiero mucho”, afirmó el jugador.

Estas declaraciones reflejan una conexión emocional con el país, lo que podría ser un factor determinante si se considera su posible incorporación. Recientemente, Callejo demostró su olfato goleador al marcar un doblete contra Sporting Cristal, un desempeño que, sin embargo, lo dejó con un sabor agridulce. “Con respecto al partido, me voy con bronca porque pude anotar antes. Estuve muy cerca al arco y la sensación que me da a mí es que venía muy fuerte la pelota y erré, y esa me queda mucha bronca porque nos poníamos 3-2, quedaba más tiempo, y entiendo que podríamos haber manejado más el partido”, explicó el delantero, evidenciando su autoexigencia y su compromiso con el rendimiento en el campo.

¿Facundo Callejo podría jugar por Perú?

No obstante, la eventual nacionalización de Facundo Callejo y su posterior convocatoria a la Selección Peruana enfrentan obstáculos temporales. Según la normativa, un jugador necesita residir 5 años ininterrumpidos en el país para ser apto para ser convocado. Aunque la nacionalización puede obtenerse con tres temporadas de residencia, esto no garantiza automáticamente la elegibilidad para el equipo nacional.

Dado que Callejo apenas ha completado una temporada en Cusco FC, los plazos actuales no concuerdan con la urgencia de la selección. Sin embargo, en el fútbol, el futuro es impredecible, y aunque los tiempos no cuadren ahora, la posibilidad de que la situación cambie en el futuro no puede descartarse por completo. La necesidad de un goleador nato y el deseo del jugador podrían, con el tiempo, abrir una ventana para su integración en la Blanquirroja.

