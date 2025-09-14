Tras caer goleado ante Barcelona SC, lo que Emelec de Cueva necesita para seguir peleando por el título

Este fin de semana se jugó el famoso ‘Clásico del Astillero’ en Ecuador. Encuentro que tuvo a Emelec y Barcelona SC como grandes protagonistas. Pero dentro de la cancha solo el conjunto ‘Canario’ fue el que apareció con goles. Terminando con una goleada por 4-0 que han hecho que el ‘Bombillo’ esté con respirador artificial en la lucha por el título.

La situación del cuadro de Guayaquil se sabía que era complicada desde un comienzo de la temporada. Pero pasó de pelear por no irse al descenso a estar entre los 6 primeros para pelear por el título nacional. Pero esto último parece que se va a esfumar después de esta derrota intensa en su campo. Aunque las esperanzas se mantiene y hay opciones, pero eso sí, ya no dependen solo de ellos para lograrlo.

La celebración de Barcelona (Foto: Barcelona SC).

¿Qué necesita Emelec para pelear por el título?

Para comenzar es importante mencionar como es que se define el fútbol ecuatoriano este 2025. En esta edición se juega primero una etapa regular en un todos contra todos de los 16 equipos participantes. Los 6 primeros luchan por el título de campeón en un hexagonal, los siguientes 6 en otro grupo buscan llegar a copas internacionales. Mientras que los últimos 4 se enfrentan para evitar descender.

Teniendo esto en cuenta, el cuadro de Christian Cueva en este momento no está entre los 6 primeros. Y sus chances se han reducido a depender de otros equipos para lograr meterse. Pues perdió una oportunidad de oro de acercarse a esta última ubicación que está en duda.

Christian Cueva (Foto: Emelec).

Universidad Católica de Ecuador tiene esta plaza por el momento con 43. Emelec por su parte está en el puesto 9 con 38. Es decir que hay otros 2 equipos que están en medio. Libertad (42) y Aucas (38) son los clubes que se mantienen en esta lucha por la sexta plaza.

Básicamente, Emelec para conseguir ponerse en el puesto 6 va a tener que esperar que los otros 3 clubes pierdan sus 2 partidos restantes (Aucas 3). Mientras que ellos tendrán que ganar los 2 juegos que todavía le falta enfrentar. Es la única forma para que puedan meterse en el hexagonal por el título.

Es una tarea que no depende de ellos, lo que hace más difícil su situación. En este caso es parecido a lo que ocurrió con la Selección Peruana en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Cuando en la última fecha doble necesitaba ganar sus 2 partidos y esperar que tanto Venezuela como Bolivia no sumen ningún punto.

