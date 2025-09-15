Giancarlo Granda lanzó dura crítica a Carlos Zambrano y destacó actitud de Aldo Corzo: “Los futbolistas…”

Giancarlo Granda no tuvo reparos en criticar con dureza a Carlos Zambrano, luego de las polémicas declaraciones que el defensor de Alianza Lima lanzó contra Universitario de Deportes, en el marco de los reclamos que surgieron tras el reciente clásico del fútbol peruano.

El cuadro ‘íntimo’ recibió duras sanciones con la suspensión de Renzo Garcés y Néstor Gorosito debido a conductas antideportivas. Además, el ‘Káiser’ también fue protagonista de la polémica al ser captado realizando gestos provocadores hacia la hinchada ‘merengue’.

Estas medidas fueron tomadas luego de que el club ‘crema’ presentara un reclamo formal ante las autoridades correspondientes luego del encuentro.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre Universitario?

Tras confirmarse su sanción, Carlos Zambrano no se quedó callado y lanzó un mensaje dirigido a su eterno rival, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

“Esperemos que no nos suspendan más jugadores o se sigan quejando de nosotros porque parecemos niñitas quejándonos de todo. Mejor que jueguen vóley los del costado“, expresó el defensor.

Granda arremetió contra Zambrano y destacó a Corzo

Por su parte, Giancarlo Granda se refirió a las declaraciones de Carlos Zambrano y fue claro al señalar que los jugadores deben hablar con su desempeño dentro del campo, y no a través de polémicas en redes sociales, declaraciones o gestos desde las tribunas.

“Los futbolistas tienen que hablar en la cancha, no en redes sociales, no en la tribuna, ni en los micros. Al futbolista se le juzga por lo que habla, por lo que hace dentro de la cancha. Porque tú puedes hablar para tribunear con la gente y quedar muy bien, pero si dentro de la cancha se la das a los rivales, no sirve para nada. La tribuneada te dura un partido, o dos“, señaló en el programa ‘Después de Todo’.

Posterior a ello, aprovechó en destacar la actitud que mostró Aldo Corzo: “Los jugadores tienen que hablar dentro de la cancha y Corzo lo hace cuando juega, más allá de que hoy la pasó mal. Pero coincido con Corzo, yo creo que es momento de que los futbolistas hablen dentro de la cancha y dejen esta ola de disparar para todos lados”.

