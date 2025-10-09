El trágico antecedente que podría frenar la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima

En un giro inesperado de la información, Alianza Lima le puso freno de mano a la renovación de Néstor Gorosito. Si bien todo está encaminado, la eliminación de la Copa Sudamericana complicó el asunto.

Y es que también Alianza Lima tiene experiencia en renovaciones de técnicos a los que le confió la continuidad de palabra, pero luego decidió que no sigan por alguna catástrofe deportiva en diciembre.

La más reciente situación ocurrió en diciembre del 2023 con el técnico Mauricio Larriera. El entrenador estaba encaminado a la renovación, pero al final perdió ante Universitario la final nacional y se le cortó el vínculo.

Ahora lo mismo podría ocurrir con Néstor Gorosito, el nuevo Mauricio Larriera de La Victoria si es que se da. Solo basta ver el camino de las negociaciones que va teniendo con Alianza Lima para notar que la relación no está en su mejor momento, y quizá así no se puede continuar.

Mauricio Larriera en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Por qué Alianza Lima no renueva a Néstor Gorosito?

Alianza Lima decidió ponerle pausa a la renovación de Néstor Gorosito tras la eliminación de la Copa Sudamericana. De ahí en más la serie de malos resultados complicó más la extensión del vínculo y ahora le pusieron una condición.

Según los reportes de prensa, Alianza Lima le puso como condición a Néstor Gorosito que tiene que terminar con clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino se complicará su continuidad.

Néstor Gorosito en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva un monto total de 240 mil dólares

¿Hasta cuándo Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima?

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Eso en principio, ahora bien: el cuadro íntimo le ha puesto una condición a la renovación del técnico, tiene que terminar en zona de clasificación directa a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

