El día que Miguel Ángel Russo se emocionó y se rindió ante un crack de Alianza Lima: “Va creciendo”

El mundo del fútbol está de luto tras la muerte de Miguel Ángel Russo. Despidiéndose de este mundo a la edad de 69 años, el técnico tuvo una gran carrera e incluso llegó al Perú para dirigir a Alianza Lima.

La historia comenzó en el 2019. El técnico Miguel Ángel Russo aterrizó en Matute para trabajar tanto en el título de la Liga 1 como en pasar a octavos de la Copa Libertadores. Al final ninguna de las dos cosas pasaron, pero sí se sorprendió por un talento de Alianza Lima.

Destacándolo en varias conferencias de prensa, Miguel Ángel Russo se rindió ante Kevin Quevedo. Mostrando más velocidad, explosión y atrevimiento que ahora, el extremo convenció al entrenador con su talento.

Por ello es que Miguel Ángel Russo quedó enamorado del juego de Kevin Quevedo y siempre lo destacó como el mejor jugador de Alianza Lima: “Va mejorando, va creciendo” y luego le dio un consejo que seguro Kevin guarda hasta hoy: “Grita los goles hasta en los entrenamientos”.

¿Cómo le fue a Miguel Ángel Russo en Alianza Lima?

El tiempo del técnico Miguel Ángel Russo en Alianza Lima fue corto. No terminando la temporada, el estratega estuvo al mando de Alianza Lima en 15 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Dejando números negativos, Miguel Ángel Russo se fue tras acumular 3 victorias (1 gracias a los goles de Kevin Quevedo), 4 empates y 8 derrotas. Una estadística que se complica más solo con los 18 goles que concretó sobre los 26 que recibió.

Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿De qué murió Miguel Ángel Russo?

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles 8 de octubre. El entrenador de Boca Juniors se despidió de este mundo tras años batallando contra el cáncer. Detectado en el 2017, el técnico se sometió a diversos tratamientos y parecía ganar la batalla, pero en las últimas semanas su salud se complicó.

¿Cuánto gana Kevin Quevedo?

Kevin Quevedo gana 40 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. En ese sentido, el extremo se lleva por temporada 480 mil dólares.

