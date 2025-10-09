Pese a que se condiciona su renovación, el respaldo de Mr. Peet al trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima: “Nos cambió la cara”

Para nadie es ninguna novedad que Alianza Lima volvió a ganarse un nombre a nivel internacional en esta temporada 2025. Disputando Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los dirigido por Néstor Gorosito mostraron un tremendo rendimiento que los hinchas elogian hasta el día de hoy. A pesar de ello, se habla de que existirían algunas condiciones para que el entrenador sea renovado y fue Peter Arévalo quien respaldó de forma contundente la gestión en este año.

Si bien en semanas anteriores se habló de un acuerdo total entre Néstor Gorosito y la directiva de Alianza Lima para un nuevo arreglo contractual, lo concreto en estos momentos es que todavía no se conoce de una firma oficial de por medio. Por si fuera poco, se habla incluso de que ahora se esperaría la resolución del Torneo Clausura 2025 para evaluar cómo termina el equipo y si es que logran la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Dicho todo esto, el popular Mr. Peet realizó un análisis de lo hecho por ‘Pipo’ Gorosito a lo largo de la presente temporada al mando de Alianza Lima. Claramente pueden haber críticas y cuestionamientos por ciertas cuestiones, como a todo entrenador de fútbol, pero lo que más rescata el comunicador deportivo es que fueron capaces de dar la talla en el marco continental cuando en años anteriores no estaban ni cerca de competir a la altura.

El enorme respaldo de Mr. Peet al trabajo de Néstor Gorosito en Alianza Lima

“En el fútbol todo es de momentos. Antes de la eliminación con la U. de Chile, ‘Pipo’ Gorosito era un dios. Hoy resulta que la gente dejó de pensar que se le tiene que renovar para mandar todo al diablo. Por Alianza pasaron todos. Llegó Soso con sus inventos, venta de humo y no te dio nada. Larriera estuvo 13 partidos invictos y en el más importante cambió. Llegó un tipo como Gorosito que nos cambió la cara a nivel internacional, eligió un torneo por el otro. No nos fue bien”; comentó Peter Arévalo en una reciente nota con ‘Inka Digital TV‘.

En cuanto a la posibilidad de que el entrenador argentino se quede en Matute de cara a la temporada 2026, Mr. Peet sostuvo lo siguiente: “Su continuidad no solo va a depender del club, también de él. Hay algunas exigencias económicas que se conocieron en los últimos días. Me parece que hizo la mejor campaña internacional de la historia. Si eso no te avala para continuar, eso ya es un tema que entra la revisión de la institución”.

Los números y estadísticas de Néstor Gorosito al mando de Alianza Lima

Néstor Gorosito llegó a Alianza Lima para esta temporada 2025 y en principio solamente se quedaría hasta fin de año. Hasta el momento, el experimentado estratega argentino ha completado un total de 48 partidos, de los cuales consiguió 24 triunfos, 13 empates y 11 derrotas contando Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Si bien todavía queda un tramo final del torneo local, no hay duda alguna de lo que más sobresaliente que consiguió en Matute tuvo que ver con destacar el nombre íntimo en el plano continental.

