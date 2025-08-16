Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

EN VIVO Y GRATIS Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: minuto a minuto

El 'Poderoso del Sur' y los 'Cerveceros' se enfrentan en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

¡Así fue el calentamiento de Sporting Cristal!

La delegación rimense se encuentra en vestuarios y ahora está listo para el inicio del cotejo.

Image
Image
Image
Publicidad

¡Cada vez queda menos para el inicio del duelo!

Binacional y Sporting Cristal se alistan para saltar al campo de juego luego de terminar con sus sesiones de trabajos precompetitivos.

¡Sin los últimos refuerzos!

Sporting Cristal no contará ni con Cristian Benavente ni con Felipe Vizeu el día de hoy frente Binacional en Juliaca. Ninguno de los 2 jugadores viajó.

¡Los suplentes de Sporting Cristal!

Duarte, Pasquini, A. Cabellos, Caparó, C. Cabellos, Wisdom, Castro, Moretti y Rodríguez son las piezas de recambio que tendrá Paulo Autuori para visitar hoy a Binacional.

Image
 

¡Cambio de último momento!

Yoshimar Yotún será titular en lugar de Ian Wisdom en el mediocampo de Sporting Cristal.

Publicidad

¡El último triunfo de Sporting Cristal en Juliaca!

Los celestes ya saben lo que es ganarle a Binacional en condición de visita y repasemos los detalles de aquel encuentro jugado en 2023. 

¡Los rimenses dicen presente!

Los jugadores de Sporting Cristal ultiman detalles en la previa del duelo ante Binacional en Juliaca.

Image
Image
Image

¡Alineación titular de Binacional!

El equipo local jugará con el siguiente 11 titular frente a Sporting Cristal en Juliaca: Silva, Rasmussen, Pérez Ochoa, Loyola, Rodríguez, Mifflin, Flores, Aubert, Carranza, Rodríguez y Torres.

Image

¡Así fue la llegada de Sporting Cristal al estadio!

La delegación celeste ya dice presente en las instalaciones del Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

¡Alineación titular de Sporting Cristal!

Paulo Autuori alista el siguiente 11 titular para visitar a Binacional: Enríquez; Ballumbrosio, Pósito, Lutiger, Abram; Pretell, Távara; Wisdom, C. Gonzales; Pacheco y S. González.

Image
Publicidad

¡Atención a los asistentes!

Para los hinchas de Binacional y Sporting Cristal, conoce las rutas de acceso para acercarte al Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Image

¡Vestuario listo de Sporting Cristal!

La indumentaria del equipo visitante está preparada para el duelo de hoy ante Binacional.

Image
Image

¡Bienvenidos a la cobertura del Binacional vs. Sporting Cristal!

Binacional recibe en Juliaca a Sporting Cristal por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y a continuación viviremos todas las incidencias del encuentro.

Image

Por Renato Pérez

Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.
© Composición BOLAVIP.Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025.

Binacional y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El duelo que se jugará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca será testigo cómo uno de los punteros del campeonato podría seguir por el camino del triunfo o si es que el equipo local toma las medidas necesarias para respetar la casa.

En cuanto a cómo llegan los planteles, Sporting Cristal viene de vencer por 1-0 a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, igualar 0-0 ante Alianza Lima y golear 5-0 a Sport Huancayo. Por otro lado, Binacional llega a este partido luego de empatar 0-0 frente a Juan Pablo II, ganarle 2-0 a Alianza Atlético de Sullana y perder 2-0 ante Cusco FC jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hora y dónde ver el duelo Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Binacional vs. Sporting Cristal está programado para el día de hoy a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguirla por la señal de ‘L1 MAX‘ y a la plataforma digital ‘L1 Play‘. Además, vivirás las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025!

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Vizeu causó el primer dolor de cabeza en Cristal
Liga 1

Vizeu causó el primer dolor de cabeza en Cristal

No jugará en Liga 1 y el llamativo guiño que recibió Gianluca Lapadula en Spezia de Italia
Peruanos en el exterior

No jugará en Liga 1 y el llamativo guiño que recibió Gianluca Lapadula en Spezia de Italia

¿Juegan Vizeu y Benavente? La alineación de Cristal en su visita a Binacional
Liga 1

¿Juegan Vizeu y Benavente? La alineación de Cristal en su visita a Binacional

Manchester United vs. Arsenal: horarios, dónde ver en TV y online y posibles alineaciones
Premier League

Manchester United vs. Arsenal: horarios, dónde ver en TV y online y posibles alineaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo