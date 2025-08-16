EN VIVO Y GRATIS Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025 Vía L1 MAX: minuto a minuto

Binacional recibe en Juliaca a Sporting Cristal por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y a continuación viviremos todas las incidencias del encuentro.

Para los hinchas de Binacional y Sporting Cristal, conoce las rutas de acceso para acercarte al Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Los celestes ya saben lo que es ganarle a Binacional en condición de visita y repasemos los detalles de aquel encuentro jugado en 2023.

Duarte, Pasquini, A. Cabellos, Caparó, C. Cabellos, Wisdom, Castro, Moretti y Rodríguez son las piezas de recambio que tendrá Paulo Autuori para visitar hoy a Binacional.

Sporting Cristal no contará ni con Cristian Benavente ni con Felipe Vizeu el día de hoy frente Binacional en Juliaca. Ninguno de los 2 jugadores viajó.

Binacional y Sporting Cristal se alistan para saltar al campo de juego luego de terminar con sus sesiones de trabajos precompetitivos.

Binacional y Sporting Cristal se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025. El duelo que se jugará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca será testigo cómo uno de los punteros del campeonato podría seguir por el camino del triunfo o si es que el equipo local toma las medidas necesarias para respetar la casa.

En cuanto a cómo llegan los planteles, Sporting Cristal viene de vencer por 1-0 a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, igualar 0-0 ante Alianza Lima y golear 5-0 a Sport Huancayo. Por otro lado, Binacional llega a este partido luego de empatar 0-0 frente a Juan Pablo II, ganarle 2-0 a Alianza Atlético de Sullana y perder 2-0 ante Cusco FC jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Hora y dónde ver el duelo Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Binacional vs. Sporting Cristal está programado para el día de hoy a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina de la ciudad de Juliaca. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguirla por la señal de ‘L1 MAX‘ y a la plataforma digital ‘L1 Play‘. Además, vivirás las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

¡Sigue el minuto a minuto del Binacional vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025!