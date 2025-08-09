EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-0 Sport Boys por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ: Minuto a minuto

Universitario de Deportes enfrenta el día de hoy a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El duelo que se disputará en el Estadio Monumental tiene toda la pinta para ser uno de los cotejos más importantes del fin de semana y desde ya el favorito es el equipo crema que busca seguir en lo más alto del campeonato, mientras que los rosados intentarán ser la sorpresa.
La ‘U’ llega a este encuentro luego de vencer 3-1 a Comerciantes Unidos, empatar 1-1 ante Cienciano, vencer 3-1 a Atlético Grau de Piura, ganar 0-2 ante Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco. En cuanto a Sport Boys, los chalacos cayeron 3-0 frente a Juan Pablo II, perdieron 0-2 ante Sporting Cristal, igualaron 0-0 ante Ayacucho FC de visita y vencieron 1-0 a ADT de Tarma jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao.
Hora y dónde ver el duelo Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025
El partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys está programado para el día de hoy a las 18:30 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias del cotejo a través de la señal de ‘GolPerú’ y por la plataforma digital ‘Movistar TV’. Además, vivirás los detalles gracias al minuto a minuto que a continuación te presenta ‘Bolavip Perú’.