EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-0 Sport Boys por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ: Minuto a minuto

'Merengues y 'Rosados' se enfrentan el día de hoy en el Estadio Monumental de Ate.

45'+5 ¡Final del primer tiempo!

Terminaron los primeros 45' del partido. Con gol de Jairo Concha, Universitario vence 1-0 a Sport Boys en el Estadio Monumental.

45'+3 ¡Remate de Alarcón!

El volante de Boys probó desde fuera del área y Britos retuvo bien el balón sin dar rebote.

45' ¡Se jugarán 5 minutos más!

El duelo entre la 'U' y Boys se alargará hasta el minuto 50'.

43' ¡Llegada peligrosa de Boys!

Tras un pase largo de López, apareció Martínez para rematar y el balón pasó muy cerca del arco de Britos.

40' ¡Minutos finales del primer tiempo!

Universitario sigue ganando 1-0 y Sport Boys parece no tener reacción en el tramo final de esta primera etapa.

37' ¡Remate de Ureña!

El volante chileno intentó desde larga distancia, aunque el balón se fue por encima del arco de Rivadeneyra.

35' ¡Volvió a llegar la 'U'!

Primero apareció Valera y luego Rivera para rematar en el área de Boys, pero ninguno de los dos pudo concretar su chance.

32' ¡Intenta Boys!

Los chalacos tienen el balón en su poder, pero no se asoman al arco de Britos.

28' ¡Gran jugada de la 'U'!

Ahora fue Ureña quien probó desde fuera del área y el balón pasó muy cerca del arco de Boys. 

26' ¡Lo sufre Boys!

Pérez Guedes casi anota el 2-0 de Universitario, pero apareció Rivadeneyra para salvar a los chalacos.

24' ¡La 'U' muy cómodo en la cancha!

Luego del 1-0, ahora los merengues mantienen la posesión del balón y se muestran tranquilos en el campo de juego.

20' ¡Goooooooooooool de Universitario!

Apareció Jairo Concha para marcar el 1-0 del encuentro luego de un buen disparo de larga distancia. ¡Festeja todo el Monumental!

17' ¡Estuvo cerca Boys!

Tras un error en salida de Riveros, fue López quien casi anota el 0-1 de Boys y apareció la figura de Britos para salvar a los cremas.

13' ¡Partido sin emociones!

Aún no hay acciones de peligro en el encuentro y se ha visto un trámite bastante pausado.

11' ¡Cambio en Sport Boys!

Ingresa Alarcón - Sale Gonzáles por lesión.

9' ¡Se va Gonzáles!

El volante de Boys se irá del campo de juego entre lágrimas al no poder continuar compitiendo.

7' ¡Sigue el partido y Boys lo lamenta!

La 'Roca' Gonzáles quedó muy mal luego de la entrada de Di Benedetto y veremos si puede seguir en la cancha.

2' ¡Tarjeta amarilla para Di Benedetto!

El defensor de la 'U' fue amonestado tras una dura falta frente a Gonzáles.

1' ¡Empezó el partido!

Universitario enfrenta a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. ¡Arrancaron las acciones!

¡Los equipos salen al campo de juego!

Merengues y Rosados presentes en la cancha del Estadio Monumental. ¡Todo va quedando listo!

¡Calentamientos en marcha!

Universitario y Sport Boys ultiman detalles instantes antes del inicio del cotejo en el Estadio Monumental. ¡Alístense que se viene un partidazo!

¡Así fue la llegada de Sport Boys al Estadio Monumental!

El plantel chalaco se alista para iniciar acciones en el recinto deportivo de Ate.

¡Así fue la llegada de la 'U' al recinto deportivo!

La delegación merengue ya dijo presente en el Estadio Monumental de Ate y se alistan para realizar los trabajos precompetitivos.

¡Alineación titular de Sport Boys!

Los chalacos forman de la siguiente manera para visitar a la 'U' en el Estadio Monumental: Rivadeneyra; Mora, Riojas, Colombo, Almirón, Carbajal; Gonzales, Solís, Aranda; López y Martínez.

¡Alineación titular de Universitario!

Los dirigidos por Jorge Fossati enfrentarán a Sport Boys con el siguiente 11 titular: Britos; Santamaría, Riveros, Di Benedetto; Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Inga; Rivera y Valera.

¡Así fue el banderazo de los hinchas de Sport Boys!

La noche de ayer fue clave para evidenciar el aliento incesante de los hinchas rosados hacia el plantel profesional en el hotel de concentración. 

¡Mensaje para todos los asistentes al estadio!

Toma todas las precauciones respectivas si es que vas camino al Estadio Monumental para alentar a la 'U' ya que solo ingresará la hinchada local.

¡Una locura la hinchada merengue!

Universitario anunció que asistirán más de 55 mil aficionados al Estadio Monumental para presenciar el duelo ante Sport Boys.

¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Sport Boys!

Universitario de Deportes se enfrenta a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. ¡Aquí empezamos con el minuto a minuto!

Por Renato Pérez

Universitario vs. Sport Boys por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025.
Universitario de Deportes enfrenta el día de hoy a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El duelo que se disputará en el Estadio Monumental tiene toda la pinta para ser uno de los cotejos más importantes del fin de semana y desde ya el favorito es el equipo crema que busca seguir en lo más alto del campeonato, mientras que los rosados intentarán ser la sorpresa.

La ‘U’ llega a este encuentro luego de vencer 3-1 a Comerciantes Unidos, empatar 1-1 ante Cienciano, vencer 3-1 a Atlético Grau de Piura, ganar 0-2 ante Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco. En cuanto a Sport Boys, los chalacos cayeron 3-0 frente a Juan Pablo II, perdieron 0-2 ante Sporting Cristal, igualaron 0-0 ante Ayacucho FC de visita y vencieron 1-0 a ADT de Tarma jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Hora y dónde ver el duelo Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys está programado para el día de hoy a las 18:30 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias del cotejo a través de la señal de ‘GolPerú’ y por la plataforma digital ‘Movistar TV’. Además, vivirás los detalles gracias al minuto a minuto que a continuación te presenta ‘Bolavip Perú’.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario de Deportes vs. Sport Boys!

