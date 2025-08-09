EN VIVO Y GRATIS Universitario 1-0 Sport Boys por el Torneo Clausura 2025 Vía GOLPERÚ: Minuto a minuto

Universitario de Deportes se enfrenta a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. ¡Aquí empezamos con el minuto a minuto!

Toma todas las precauciones respectivas si es que vas camino al Estadio Monumental para alentar a la 'U' ya que solo ingresará la hinchada local.

La noche de ayer fue clave para evidenciar el aliento incesante de los hinchas rosados hacia el plantel profesional en el hotel de concentración.

Tras un error en salida de Riveros, fue López quien casi anota el 0-1 de Boys y apareció la figura de Britos para salvar a los cremas.

Ahora fue Ureña quien probó desde fuera del área y el balón pasó muy cerca del arco de Boys.

Los chalacos tienen el balón en su poder, pero no se asoman al arco de Britos.

Universitario de Deportes enfrenta el día de hoy a Sport Boys en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025. El duelo que se disputará en el Estadio Monumental tiene toda la pinta para ser uno de los cotejos más importantes del fin de semana y desde ya el favorito es el equipo crema que busca seguir en lo más alto del campeonato, mientras que los rosados intentarán ser la sorpresa.

La ‘U’ llega a este encuentro luego de vencer 3-1 a Comerciantes Unidos, empatar 1-1 ante Cienciano, vencer 3-1 a Atlético Grau de Piura, ganar 0-2 ante Alianza Universidad en la ciudad de Huánuco. En cuanto a Sport Boys, los chalacos cayeron 3-0 frente a Juan Pablo II, perdieron 0-2 ante Sporting Cristal, igualaron 0-0 ante Ayacucho FC de visita y vencieron 1-0 a ADT de Tarma jugando en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Hora y dónde ver el duelo Universitario vs. Sport Boys por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Universitario de Deportes vs. Sport Boys está programado para el día de hoy a las 18:30 hora local. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir las incidencias del cotejo a través de la señal de ‘GolPerú’ y por la plataforma digital ‘Movistar TV’. Además, vivirás los detalles gracias al minuto a minuto que a continuación te presenta ‘Bolavip Perú’.

¡Sigue el minuto a minuto del Universitario de Deportes vs. Sport Boys!