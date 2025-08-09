Jairo Concha aprovechó un error de Sport Boys y se mandó un golazo en el Monumental

Universitario de Deportes comenzó con el pie derecho en el Monumental por la fecha cinco del Torneo Clausura. El cuadro ‘merengue’ estrenó su camiseta totalmente blanca por su aniversario número 101 y Jairo Concha contribuyó con un espectacular golazo. El mediocampista nacional aprovechó un error rival para tener una oportunidad y así mandarla a guardar al arco rival.

Corría el minuto número 19 en el partido y por el momento se veía un partido tranquilo, en donde los ‘cremas’ no habían llegado con tanta contundencia. Pero eso sí, ya tenían la posesión y venían acorralando a su rival dentro del área. Ante esta situación el cuadro de Sport Boys tuvo una muy mala idea en busca de salir jugando desde atrás.

Steven Rivadeneyra comenzó la jugada con Rodrigo Colombo que en vez de sacar fuerte, intentó un pase corto que interceptó bien Jairo Concha, este se la pasó a Álex Valera que inmediatamente se la devolvió. El mediocampista viéndose con espacio y tiempo intentó el remate de media distancia que no pudo detener el guardametas pese a su gran estirada debido a la potencia del balón.

Así fue el golazo de Jairo Concha ante Sport Boys:

Jairo Concha la estrella de Universitario

La vuelta de Jorge Fossati ha Universitario ha sido lo mejor que le ha pasado a Jairo Concha en ‘Tienda Crema’. Esto debido a que lo supo mantener en el equipo, pero también lo ha potenciado como uno de los conductores del equipo. Su buen pie lo ha puesto como un referente trascendental a la hora de tocar siempre para adelante, ya sea con su pase largo, sus disparos o incluso sus pases filtrados.

Esta temporada viene siendo una de las mejores para el mediocampista de 26 años. En 28 partidos con los ‘merengues’ ha logrado anotar siete goles y ha dado ocho asistencias. Superando lo que hizo la campaña pasada en 38 encuentros, donde solo hizo un tanto y dio ocho pases gol.

