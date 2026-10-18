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FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 12 de la Liga 1

FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este domingo 18 de octubre, por la fecha 12 de la Liga 1. Los detalles de la televisación.

FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua, Liga 1
FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua, Liga 1

FC Cajamarca recibe a Club Deportivo Moquegua este domingo 18 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1.

FC Cajamarca llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Club Deportivo Moquegua tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

FC Cajamarca viene de empatar 0-0 como visitante ante Asociacion Deportiva Tarma. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Cusco.

Club Deportivo Moquegua perdió 0-2 como local ante Cienciano en la fecha anterior. Club Deportivo Moquegua está 16° en la tabla con 7 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante ADC Juan Pablo II.

El historial entre FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua

FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de FC Cajamarca y 3 de Club Deportivo Moquegua.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/04/2026Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca2-1Liga 1
02/11/2025FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua2-0Liga 2
26/10/2025Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca2-1Liga 2
06/09/2025FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua2-1Liga 2
02/08/2025Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca2-0Liga 2

Horario del partido

  • Perú: 13:15 hs

Por dónde ver el partido

  • Perú: Liga1 Play, TV 360
  • Estados Unidos: Fanatiz

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — domingo 18 de octubre, 11:00 hs
  • Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs
  • Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs

En síntesis

  • FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 12 de la Liga 1.
  • El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
  • FC Cajamarca suma 11 puntos en el torneo.
  • Club Deportivo Moquegua suma 7 puntos en el torneo.
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