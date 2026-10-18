FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 12 de la Liga 1

FC Cajamarca recibe a Club Deportivo Moquegua este domingo 18 de octubre desde las 13:15 hora de Perú. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Liga 1.
FC Cajamarca llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Club Deportivo Moquegua tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
FC Cajamarca viene de empatar 0-0 como visitante ante Asociacion Deportiva Tarma. El equipo ocupa el puesto 14 con 11 puntos. Antes perdió 1-2 como local ante Cusco.
Club Deportivo Moquegua perdió 0-2 como local ante Cienciano en la fecha anterior. Club Deportivo Moquegua está 16° en la tabla con 7 puntos. Antes perdió 0-4 como visitante ante ADC Juan Pablo II.
El historial entre FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua
FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 2 triunfos de FC Cajamarca y 3 de Club Deportivo Moquegua.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca
|2-1
|Liga 1
|02/11/2025
|FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua
|2-0
|Liga 2
|26/10/2025
|Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca
|2-1
|Liga 2
|06/09/2025
|FC Cajamarca vs. Club Deportivo Moquegua
|2-1
|Liga 2
|02/08/2025
|Club Deportivo Moquegua vs. FC Cajamarca
|2-0
|Liga 2
Horario del partido
- Perú: 13:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Liga1 Play, TV 360
- Estados Unidos: Fanatiz
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — domingo 18 de octubre, 11:00 hs
- Alianza Atletico vs. Universitario — domingo 18 de octubre, 15:30 hs
- Cienciano vs. CD UT Cajamarca — domingo 18 de octubre, 18:30 hs
En síntesis
- FC Cajamarca y Club Deportivo Moquegua se enfrentan este domingo 18 de octubre por la fecha 12 de la Liga 1.
- El partido se transmitirá por Liga1 Play y TV 360.
- FC Cajamarca suma 11 puntos en el torneo.
- Club Deportivo Moquegua suma 7 puntos en el torneo.