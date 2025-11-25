Fossati dio fuerte respuesta sobre la posible llegada de Christian Cueva a Universitario: “Se debe pensar…”

Jorge Fossati rompió el silencio y dejó una de las frases más fuertes de las últimas semanas al ser consultado sobre los posibles refuerzos de Universitario. El técnico uruguayo, siempre directo y cuidadoso, lanzó un mensaje que inmediatamente encendió las redes: “Ojo, cuidando que sea alguien que viene a sumar al grupo y no traer problemas”. La advertencia fue clara y sin doble filo.

La respuesta de Fossati, que la brindó en entrevista con ‘El Comercio’, no solo apunta a Christian Cueva, sino también al tipo de perfil que Universitario está dispuesto a aceptar en un plantel que acaba de conseguir un tricampeonato histórico.

Esta declaración también deja entrever que desde la dirigencia se ha puesto sobre la mesa el nombre de Cueva, o al menos las conversaciones han circulado en el entorno. Pero Jorge Fossati decidió marcar su territorio: quiere un equipo comprometido, disciplinado y sin distracciones extrafutbolísticas.

“Barco lo ha dicho públicamente, el 80%-90% del plantel sigue, pero siempre se debe pensar en mejorar. Ojo, cuidando que sea alguien que viene a sumar al grupo y no traer problemas, por más cualidades que tenga en lo futbolístico”, comentó Jorge Fossati sobre los refuerzos, en los que podría llegar Christian Cueva.

¿Christian Cueva fichará por Universitario?

Existe la idea de que Christian Cueva podría llegar a Universitario puesto que no la pasa nada bien en Emelec. De hecho, Álvaro Barco, actual director deportivo de Universitario, fue el que descubrió el talento de Christian Cueva.

Por el lado de Jorge Fossati, el técnico dejó claro que, aunque el talento es importante, la estabilidad del grupo es prioridad absoluta. En otras palabras, ningún jugador, por más nombre que tenga, llegará si existe el riesgo de alterar el orden interno.

¿Cuánto dinero gana Christian Cueva?

Christian Cueva gana 30 mil dólares mensuales en Emelec, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Hasta cuándo Christian Cueva tiene contrato con Emelec?

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Pero se sabe que el volante quiere dejar el equipo de Ecuador por diversos problemas dirigenciales.

