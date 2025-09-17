Fue descartado por Jorge Fossati, se marchó de Universitario y ahora su gol es candidato al Puskás

Los giros que da el fútbol son completamente inesperados. Y ahora quedó una vez más en evidencia. Resulta que un jugador que fue descartado por Jorge Fossati, y que se marchó de Universitario, marcó un gol digno del premio Puskás.

Por esta razón es que el técnico Jorge Fossati debió haberse sorprendido del golazo que marcó Gustavo Dulanto. Sucediendo todo en el partido entre ADT vs. UTC, el defensor concretó un tanto increíble.

Animándose a rematar desde atrás de la línea del mediocampo, Gustavo Dulanto pateó la pelota como nadie y venció al portero Diego Campos. Concretando así el 1-0 para los locales, el gol llegó en el segundo minuto del duelo.

Pero la emoción no terminó ahí pues Gustavo Dulanto empezó a correr, recargado por los sentimientos del gol, y luego se detuvo para comenzar a llorar, seguro producto de la nostalgia y de la lucha que tiene día a día en el fútbol.

¿Por qué Jorge Fossati descartó a Gustavo Dulanto?

El técnico Jorge Fossati descartó a Gustavo Dulanto al mencionar que no sería tomado en cuenta como uno de los defensores centrales de Universitario. Si bien tendría competencia con Williams Riveros y Matías Di Benedetto, la realidad es que solo era el suplente.

Ante esto, Gustavo Dulanto salió en calidad de cedido y se fue a ADT de Tarma. Siendo titular en el equipo de provincia, ahora acaba de marcar un gol que ha dado la vuelta al mundo.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 25 mil dólares en Universitario según información oficial de Salary Sport. Con contrato hasta diciembre del 2026, y asumiendo en cargo en abril del 2025, si cumple todo su vínculo se llevará 525 mil dólares, en promedio.

¿Hasta cuándo Gustavo Dulanto tiene contrato con ADT?

Gustavo Dulanto está en calidad de cedido en ADT y tiene contrato hasta diciembre del 2025. Hay que mencionar que su contrato principal es con Universitario, con el que tiene vínculo hasta diciembre del 2026.

