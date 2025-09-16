Universitario tomó una decisión radical con respecto al futuro de Jairo Vélez tras ganarle a Melgar

Universitario de Deportes está decidido a asegurar la permanencia de Jairo Vélez más allá de la temporada 2025, dada su sobresaliente actuación en el primer tramo del año. La directiva del club crema ya ha manifestado formalmente a la Universidad César Vallejo, propietaria del pase del jugador, su firme intención de retener al talentoso futbolista ecuatoriano, quien recientemente obtuvo la nacionalidad peruana.

Jairo Vélez continuaría en Universitario

Según información proporcionada por el periodista Enrique Vega de A Presión Radio, se anticipan “novedades positivas” en torno a su situación contractual antes de que finalice el año. Vélez llegó a Universitario a principios de 2025 mediante un acuerdo de préstamo por una temporada. Esta operación resultó altamente beneficiosa para ambas instituciones. Para la Universidad César Vallejo, que había descendido a la Liga 2, el préstamo representó un alivio significativo al no tener que afrontar el elevado costo salarial de uno de sus jugadores mejor remunerados.

Por su parte, Universitario incorporó a un volante ofensivo de gran valía que, al nacionalizarse peruano, liberó una codiciada plaza de extranjero, permitiendo al club mayor flexibilidad en futuras incorporaciones. El impacto de Vélez en el campo de juego ha sido decisivo y ha superado todas las expectativas iniciales. Se ha consolidado rápidamente como una pieza fundamental en el esquema táctico de Universitario, destacándose por su excepcional habilidad en el uno contra uno, su potente y preciso remate de larga distancia, y su notable capacidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros.

Jairo Vélez jugando la Copa Libertadores 2025. (Photo by Daniel Apuy/Getty Images)

Universitario negociará por Jairo Vélez

Su contribución ha sido crucial tanto en el ámbito de la Liga 1 como en la prestigiosa Copa Libertadores, donde ha demostrado ser uno de los jugadores más influyentes y determinantes del plantel, asumiendo roles de liderazgo en momentos clave de los partidos. Frente a este panorama, la directiva de la “U” está evaluando activamente dos opciones principales para garantizar la continuidad de Vélez. La primera y más deseada es la compra definitiva del pase del futbolista, lo que permitiría ofrecerle un contrato a largo plazo, cimentando su futuro en la institución.

La segunda opción, aunque menos preferida, pero viable, es la extensión del acuerdo de préstamo por una temporada adicional. Dado que el contrato de Vélez con la UCV se extiende hasta 2026, las conversaciones con el club trujillano serán de vital importancia y se anticipan como un proceso crucial para definir el futuro del jugador. Se espera que en los próximos meses se produzcan avances concretos y significativos para asegurar su permanencia en el equipo crema, consolidando un proyecto deportivo ambicioso.