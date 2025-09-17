“Terrible estafa”: la fuerte queja de los hinchas de Sporting Cristal tras el partido de Felipe Vizeu

El delantero Felipe Vizeu ingresó en el segundo tiempo del partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético. Si bien su accionar no fue bueno, todo se complicó más tras el pitazo final que indicaba el empate sin goles en el estadio Alberto Gallardo.

Cediendo otra vez puntos de local, los hinchas de Sporting Cristal terminaron enojados y se descargaron en redes sociales. La mayoría criticaba principalmente a tres personajes: Paulo Autuori, Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.

Recibiendo todo tipo de calificativos, el delantero Felipe Vizeu fue duramente cuestionado: “Esta versión de Felipe Vizeu es un desastre. No puede para un balón simple en el área. Increíble en un jugador profesional”.

También se comentó sobre la queja del delantero Abel Hernández, que dice haber firmado contrato con Sporting Cristal, y algunos usuarios usaron esta situación para quejarse de Vizeu: “Vayan mandándole el contrato firmado a Abel. Vizeu es una terrible estafa”.

Comentario del usuario Alex sobre Felipe Vizeu en Sporting Cristal. (Foto: X)

El mensaje de Felipe Vizeu al hincha de Sporting Cristal

Felipe Vizeu debutó con Sporting Cristal ante UTC en la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. Aquel día ingresó en el minuto 57 por Nicolás Pasquini y así sumó sus primeros instantes en el empate a dos goles en el estadio Alberto Gallardo.

Luego, en zona mixta, Felipe Vizeu le mandó un mensaje al hincha de Sporting Cristal: “Decirle al hincha que tenga confianza en nosotros, porque siempre haremos lo mejor. Lo que paso hoy ha sido difícil para nosotros, pero tienen que tener confianza para que estemos siempre juntos y hacerlo mejor en Sporting Cristal”, comentó el atacante.

¿Hasta cuándo Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Llegando en agosto del 2025, el delantero ha mostrado muy poco en sus dos primeros partidos.

¿Cuánto gana Felipe Vizeu?

Felipe Vizeu gana 20 mil dólares mensuales según información oficial de Salary Sport. Hay que recordar que su mejor sueldo fue de 70 mil dólares cuando jugaba en Udinese de Italia.

